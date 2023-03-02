Погоня за водителем в Риге: столкновение с автомобилями и предупредительный выстрел

Водитель автомобиля не подчинился законным требованиям полиции и не остановил транспортное средство, а попробовал скрыться.

При этом водитель совершил столкновение с другими автомобилями, после чего выскочил из машины и продолжил убегать.

Кроме того, мужчина вытащил предмет, похожий на оружие, после чего полиция произвела предупредительный выстрел в воздух и задержала мужчину.