В четверг, 2 марта, около 21:00 сотрудники полиции во время патрулирования в Риге заметили автомобиль, манера вождения водителя которого указывала на то, что он, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила TVNET Государственная полиция.
Погоня за водителем в Риге: столкновение с автомобилями и предупредительный выстрел
Погоня за водителем в Риге: столкновение с автомобилями и предупредительный выстрел
Водитель автомобиля не подчинился законным требованиям полиции и не остановил транспортное средство, а попробовал скрыться.
При этом водитель совершил столкновение с другими автомобилями, после чего выскочил из машины и продолжил убегать.
Кроме того, мужчина вытащил предмет, похожий на оружие, после чего полиция произвела предупредительный выстрел в воздух и задержала мужчину.
Šie fokusi ir dying breed. https://t.co/M8yVDJfgxr pic.twitter.com/mDASeKvWfq— Rihards Klaužs (@Rihards_Klauzs) March 2, 2023
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