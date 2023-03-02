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Погоня за водителем в Риге: столкновение с автомобилями и предупредительный выстрел

rus.tvnet.lv
Погоня за водителем в Риге: столкновение с автомобилями и предупредительный выстрел
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Преследования водителя
Преследования водителя Фото: Twitter/@Rihards_Klauzs

В четверг, 2 марта, около 21:00 сотрудники полиции во время патрулирования в Риге заметили автомобиль, манера вождения водителя которого указывала на то, что он, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила TVNET Государственная полиция.

Водитель автомобиля не подчинился законным требованиям полиции и не остановил транспортное средство, а попробовал скрыться.

При этом водитель совершил столкновение с другими автомобилями, после чего выскочил из машины и продолжил убегать.

Кроме того, мужчина вытащил предмет, похожий на оружие, после чего полиция произвела предупредительный выстрел в воздух и задержала мужчину.

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