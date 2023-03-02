Видео ⟩ Авария в Кенгарагсе: потребовалась помощь спасателей

Водитель Audi не захотел говорить о том, как произошла авария. Он находился в машине вместе с женой и дочерью. После столкновения обеим женщинам потребовалась медицинская помощь, но они отказались ехать в больницу.

Водитель Toyota управляла машиной своего отца и не пострадала, но она все равно была эмоциональна: "Я собиралась повернуть налево и столкнулась с автомобилем. Он не должен был в это время ехать".

Машины столкнулись на пересечении улиц Маскавас и Прушу. Неясно, как Audi с пробитым передним колесом удалось так далеко уехать после столкновения. Возможно, автомобиль двигался на высокой скорости.

Оба автомобиля получили значительные повреждения и вряд ли подлежат восстановлению. На место происшествия также прибыли несколько пожарных бригад. Спасатели очистили проезжую часть и убрали разбитую Toyota на обочину.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)