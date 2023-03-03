В четверг, 2 марта, в Рижском городском канале на площади приблизительно 600 квадратных метров было обнаружено вещество неизвестного происхождения, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Рижском городском канале обнаружено вещество неизвестного происхождения
В Рижском городском канале обнаружено вещество неизвестного происхождения
Примерно в 17:00 спасатели выехали на бульвар Кронвалда в Риге, где на площади приблизительно в 600 квадратных метров было заметно вещество неизвестного происхождения.
Сотрудники VUGD установили 45-метровые ограждающие и 35-метровые абсорбирующие боны.
О происшествии проинформирована Государственная служба окружающей среды.
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