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В Рижском городском канале обнаружено вещество неизвестного происхождения

rus.tvnet.lv/LETA
В Рижском городском канале обнаружено вещество неизвестного происхождения
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Фото: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 2 марта, в Рижском городском канале на площади приблизительно 600 квадратных метров было обнаружено вещество неизвестного происхождения, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Примерно в 17:00 спасатели выехали на бульвар Кронвалда в Риге, где на площади приблизительно в 600 квадратных метров было заметно вещество неизвестного происхождения.

Сотрудники VUGD установили 45-метровые ограждающие и 35-метровые абсорбирующие боны.

О происшествии проинформирована Государственная служба окружающей среды.

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