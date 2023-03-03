Английский футболист рассказал о помощи Роналду в свидании с мисс Калифорния

36-летний Симпсон рассказал, что познакомился с мисс Калифорния во время предсезонного турне "Лестера" в Лос-Анджелесе, пригласив красотку на ужин.

Свидание проходило не очень хорошо, но ситуацию спас Роналду, который неожиданно зашёл в тот же ресторан, поздоровался с Симпсоном и немного с ним пообщался. После этого поведение девушки изменилось буквально на глазах.

"Она спросила: "Откуда ты знаешь Роналду?" Я сказал: "Раньше я играл с ним", как будто это ничего не значило. С этой секунды она стала совершенно другим человеком, и всё потому, что Роналду поздоровался со мной. Так что будь здоров, Ронни", - поведал Дэнни в подкасте Under The Cosh.

Ex United player Danny Simpson on Cristiano Ronaldo changing the course of his date with Miss California. 😂pic.twitter.com/gELfrEn0j9 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) March 3, 2023

Добавим, что Симпсон и Роналду выступали вместе за "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2007/08. В настоящий момент португалец защищает цвета катарского клуба "Аль-Наср", а Симпсон выступает в Чемпионшипе за "Бристоль Сити".