На улице Сканстес в Риге погиб мужчина. Возможно, это был курьер по доставке еды

В настоящее время ничто не указывает на уголовное преступление. Для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье 13 Уголовного кодекса.

По неофициальной информации, погибший мог быть сотрудником Bolt Food.

Предприятие подтверждает, что Госполиция связалась с Bolt Food для выяснения обстоятельств инцидента. "На данный момент мы делаем все возможное, чтобы помочь полиции в ходе расследования. Учитывая, что расследование продолжается, мы не можем предоставить дополнительную информацию", - сообщили на предприятии.