Видео ⟩ Выяснены самые популярные имена новорожденных в 2022 году

В 2022 году имя София получили 205 девочек, а Марк - 178 мальчиков.

ТОП-10 имен для девочек в 2022 году - София (205), Эмилия (199), Алиса (173), Амелия (160), Марта (156), Эмма (126), Паула (121), Анна (108), Одрия (95) и Эстер (94).

ТОП-10 имен для мальчиков в 2022 году - Марк (178), Роберт (152), Оливер (143), Густав (135), Эмиль (129), Томас (121), Теодор (117), Карлис (115), Доминик (108) и Адриан (106).

В 2021 году новорожденных чаще всего называли Оливер и Эмилия.