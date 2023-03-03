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Видео ⟩ Выяснены самые популярные имена новорожденных в 2022 году

rus.tvnet.lv
Выяснены самые популярные имена новорожденных в 2022 году
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Младенец. Снимок иллюстративный.
Младенец. Снимок иллюстративный. Фото: FamVeld/Shutterstock

Управление по делам гражданства и миграции в Facebook опубликовало ТОП-10 самых популярных имен новорожденных в 2022 году. Первые места для мальчиков и девочек занимают Марк и София.

В 2022 году имя София получили 205 девочек, а Марк - 178 мальчиков.

ТОП-10 имен для девочек в 2022 году - София (205), Эмилия (199), Алиса (173), Амелия (160), Марта (156), Эмма (126), Паула (121), Анна (108), Одрия (95) и Эстер (94).

ТОП-10 имен для мальчиков в 2022 году - Марк (178), Роберт (152), Оливер (143), Густав (135), Эмиль (129), Томас (121), Теодор (117), Карлис (115), Доминик (108) и Адриан (106).

В 2021 году новорожденных чаще всего называли Оливер и Эмилия.

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