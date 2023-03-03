В Риге, в погребе здания, произошла утечка химического вещества. Проведена эвакуация

Пожарные эвакуировали из здания людей и в настоящее время производят сбор вещества в контейнер, который далее передадут на утилизацию. На небольшом участке улицы закрыто движение.

Формальдегид является летучим органическим соединением, выделяющим пары при комнатной температуре. Он встречается в природе, а также производится в форме жидкости или твердого вещества. Он используется в производстве различных товаров и продуктов. В жилищах формальдегид может быть в материалах спрессованной древесины, например, фанеры, стружечных пластин и в пластинках из древесноволокнистого волокна средней плотности.