В пятницу, 3 марта, на улице Маза Нометню в Риге в подвале какого-то здания вылилось несколько литров опасных химических веществ, возможно, формальдегида, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В Риге, в погребе здания, произошла утечка химического вещества. Проведена эвакуация
В Риге, в погребе здания, произошла утечка химического вещества. Проведена эвакуация
Пожарные эвакуировали из здания людей и в настоящее время производят сбор вещества в контейнер, который далее передадут на утилизацию. На небольшом участке улицы закрыто движение.
Формальдегид является летучим органическим соединением, выделяющим пары при комнатной температуре. Он встречается в природе, а также производится в форме жидкости или твердого вещества. Он используется в производстве различных товаров и продуктов. В жилищах формальдегид может быть в материалах спрессованной древесины, например, фанеры, стружечных пластин и в пластинках из древесноволокнистого волокна средней плотности.
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