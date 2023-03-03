США выделят Украине пакет помощи в 400 млн долларов

В этот пакет военной помощи входят боеприпасы для HIMARS и гаубиц, используемые в Украине, а также боеприпасы к боевым машинам Bradley, оборудование для технического обслуживания и обучение, сообщил Блинкен.

Это уже 33-й раз, когда, по распоряжению президента, вооружение изъято из запасов США, чтобы помочь Украине.

В случае распоряжения президента, Министерство обороны изымает оружие и оборудование из запасов США, чтобы их отправили за границу, а не покупает новое оружие у производителей. Этот процесс позволяет быстро доставлять вооружение в Украину.

Этот пакет военной помощи, согласно сообщению, включает больше боеприпасов для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для своей обороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, бронированные мостовые переходы, боеприпасы и оборудование для подрывных работ, а также другие средства технического обслуживания, обучения и поддержки.

В целом США Украине в течение последнего года обещали военную помощь в размере более 32 млрд долларов.