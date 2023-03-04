Рейд "диверсантов" в Брянскую область. Кто и зачем его устроил и другие вопросы (на некоторые из которых пока нет ответов)

Но всего три недели спустя "диверсионная группа", судя по всему, беспрепятственно смогла пересечь госграницу и войти в брянские села. Как объясняет военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев, система охраны госграницы на опасном направлении - это сложный комплекс, и одних оборонительных сооружений наподобие надолбов, противотанковых рвов, окопов, дотов и рядов колючей проволоки недостаточно. Чтобы закрыть участок границы, необходимо большое количество профессиональных бойцов-пограничников и средства технического контроля.

Карта области. Фото: BBC

Подобная система действовала на границах СССР, но с его распадом у России возникли новые границы с бывшими союзными республиками, которые были совершенно не обустроены - никаких свидетельств, что на них до или во время войны с Украиной удалось построить мощную защиту по "советскому" образцу, нет.

До конца не ясно, когда российские силовики узнали об инциденте и как на него отреагировали. ФСБ и источники государственных агентств днем в четверг писали о боестолкновениях с "диверсантами". Но никаких свидетельств того, что такие боестолкновения действительно происходили, нет. В подобной ситуации в сети обычно появляются свидетельства с хотя бы косвенными признаками боев - например, можно предположить, что жители ближайших населенных пунктов заметили бы колонны силовиков, движущихся в села. Но таких сообщений 2 марта не появилось.