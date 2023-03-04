Число погибших в результате ракетного удара по Запорожью выросло до 10 человек

Ранее сообщалось о семи погибших.

В ГСЧС Украины сообщили, что в 7 часов утра в субботу спасатели нашли тела еще трех человек, таким образом, всего из-под обломков были вытащены десять погибших, среди которых один ребенок.

Спасатели уже двое суток продолжают работу и демонтируют обрушившиеся конструкции. Коммунальные службы уже вывезли более 333 тонн обломков этого здания.

Психологическая помощь оказана 92 жителям дома и близким пострадавших.

Вечером в пятницу сообщилось, что в ликвидации последствий ракетного удара принимают участие 110 человек и 21 единица техники, в том числе 76 человек и 13 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуацием.

Выяснилось, что россияне использовали ракету С-300.

В результате обстрела пострадали еще два многоэтажных жилых дома, которые остались без воды и электроснабжения. В зданиях выбиты окна.

Россияне, обстреливая город, разрушили в Запорожье уже девять жилых домов. У властей возникли сложности с размещением жителей пострадавших домов.

Ситуацию осложняет обстоятельство, что Запорожье приняло 200 000 перемещенных лиц, которым некуда идти, так как они ждут, что в ближайшее время их места жительства будут освобождены от захватчиков.