Полиция просит о помощи: в Кенгарагсе пропала пенсионерка

Элеонора Тилтиня 1943 года рождения в субботу в 8 утра вышла из дома в Риге, по улице Йезупа Ранцана, и до сих пор не вернулась домой.

У женщины могут быть провалы в памяти, она может заблудиться.

Рост Элеоноры - 160 сантиметров, среднего телосложения, с седыми волосами до плеч. Одета в фиолетовое пальто, темные брюки, коричневую обувь, на голове серый или черный берет, сумка через плечо. Последний раз ее телефон был использован в районе Румбулы.

Элеонора Тилтиня Фото: Valsts policija

Всех, кто знает возможное местонахождение женщины, просят звонить в полицию по номерам телефона 67 086 880 или 110.