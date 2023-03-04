Полиция просит жителей о помощи в поисках женщины, пропавшей утром в субботу в Риге, в Кенгарагсе.
Полиция просит о помощи: в Кенгарагсе пропала пенсионерка
Полиция просит о помощи: в Кенгарагсе пропала пенсионерка
Элеонора Тилтиня 1943 года рождения в субботу в 8 утра вышла из дома в Риге, по улице Йезупа Ранцана, и до сих пор не вернулась домой.
У женщины могут быть провалы в памяти, она может заблудиться.
Рост Элеоноры - 160 сантиметров, среднего телосложения, с седыми волосами до плеч. Одета в фиолетовое пальто, темные брюки, коричневую обувь, на голове серый или черный берет, сумка через плечо. Последний раз ее телефон был использован в районе Румбулы.
Всех, кто знает возможное местонахождение женщины, просят звонить в полицию по номерам телефона 67 086 880 или 110.
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