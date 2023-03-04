В России школьницу, нарисовавшую антивоенный рисунок, не отпускают из приюта

Школьницу Машу Москалёву из города Ефремов Тульской области, нарисовавшую на уроке антивоенный рисунок, отказались отпускать из приюта, где она находилась с момента задержания отца. Об этом сообщило в субботу, 4 марта, издание "7×7".

В социально-реабилитационном центре №5 Ефремова на вопрос корреспондента издания, отпустили ли девочку домой, ответили: "Нет, и не отпустят". Причины такого решения сотрудник приюта объяснять отказался, попросив "переставать писать" о Маше. Волонтер Елена Агафонова, которая помогает семье Москалёвых, сообщила "7х7", что 6 марта поедет выяснять судьбу девочки.

О том, что Маша находится в социально-реабилитационном центре, сообщило накануне и РИА "Новости" со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Тульской области. "Проводится подготовка ребенка к возвращению к нормальной учебной деятельности. Одновременно ведется поиск мамы ребенка, которая сейчас проживает отдельно от своей дочери", - заявило министерство.