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Из-за сильного ветра в центральных регионах Латвии нарушено электроснабжение

rus.tvnet.lv/LETA
Из-за сильного ветра в центральных регионах Латвии нарушено электроснабжение
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Линии электропередач зимой. Иллюстративное фото
Линии электропередач зимой. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Из-за сильного ветра в центральных регионах Латвии нарушено электроснабжение.

Как сообщили в АО Sadales tīkls, около 13:00 в центральной части страны, в основном в Сигулде, Сигулдском и Адажском краях, электроснабжения нет примерно у 5000 потребителей.

Оперативные бригады АО Sadales tīkls работают над тем, чтобы по возможности быстрее восстановить электроснабжение

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