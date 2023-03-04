Подходит к концу первый выходной день. Весна все еще не наступила - Латвию накрыла метель, которая оставила часть жителей без электричества. Об этих и других новостей читайте в дайджесте RUS TVNET за субботу, 4 марта.
ГЛАВНОЕ ЗА 4 МАРТА ⟩ Новый тариф на такси, протест против службы в армии и нарушение электроснабжения в Латвии
Новости Латвии:
С приходом весны одна из популярнейших таксомоторных платформ Bolt ввела некоторые изменения как в тарифах для клиентов, так и в комиссии для водителей. И если пассажирам нововведения, скорее всего, понравятся, то таксисты - наоборот, обеспокоены, что "подарок клиентам" делают за их счет.
В субботу, 4 марта, в Риге проходит акция протеста против введения обязательной военной службы. По наблюдениям портала TVNET, на пикет вышли около десяти человек.
В субботу по всей Латвии в силе объявленные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждения о сильном ветре, снеге и метели, сообщает агентство LETA.
Утром в пятницу, 3 марта, в Риге на железнодорожной станции Depo автомобиль Škoda выехал на рельсы. В результате произошло столкновение с поездом. Передача Degpunktā прибыла на место происшествия и попыталась выяснить у водителя, как его машина попала на рельсы.
Из-за снега и гололеда вечером в субботу, 4 марта, по всей Латвии, за исключением окрестностей Кулдиги, затруднены условия движения, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi (LVC).
В пятницу в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли три человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
На прошедшей рабочей неделе цены топлива в Риге выросли, а в Вильнюсе и Таллинне сохранились на прежнем уровне, свидетельствуют данные агентства LETA.
Из-за сильного ветра в центральных регионах Латвии нарушено электроснабжение.
В Тушки Елгавского края в доме семьи из трех человек произошел пожар на площади в 90 квадратных метров. Пожарные работали на месте происшествия более четырех часов. Несмотря на то, что жильцы дома живы и здоровы, здание пострадало очень сильно, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
В связи с расширением тренировочной площадки в Нурсипалу много говорится о шуме, который может доноситься с полигона, а также о дорогах общего пользования, которые может разбить тяжелая техника Сил обороны Эстонии.
На минувшей неделе атмосфера российских пропагандистских программ снова была идеологически накаленной, уровень агрессии нарастал. Основными темами стали, конечно же, выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием и визит президента США Джо Байдена в Киев и Польшу.
Кристофер Каволи, командующий НАТО в Европе, потрясен масштабами войны в Украине. "Это невероятно", - сказал он. После чего привел цифры потерь России. При этом генерал подчеркнул, что Киев испытывает нехватку боеприпасов.
Главным событием этой недели в России стал "рейд диверсантов" в Брянскую область, случившийся утром 2 марта. Российские власти объявили, что в два приграничных села проникла "украинская диверсионно-разведывательная группа". Сообщения чиновников и СМИ о том, что происходило на границе, разнились и порой противоречили друг другу.
Президенту США Джо Байдену была сделана операция по удалению злокачественной опухоли кожи, сообщил врач Белого дома Кевин О`Коннор.
Власти России рекомендовали российским предприятиям самостоятельно закупать системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами, сообщает The Moscow Times.
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Несколько месяцев из Ирана идут сообщения о случаях отравлений у школьниц и студенток. По всей стране уже зафиксировано около 1000 таких инцидентов. Что об этом известно?
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