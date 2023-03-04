ГЛАВНОЕ ЗА 4 МАРТА ⟩ Новый тариф на такси, протест против службы в армии и нарушение электроснабжения в Латвии

Президенту США Джо Байдену была сделана операция по удалению злокачественной опухоли кожи, сообщил врач Белого дома Кевин О`Коннор.

Власти России рекомендовали российским предприятиям самостоятельно закупать системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами, сообщает The Moscow Times.

Маша Москалёва попала в приют после того, как ее отца задержали по обвинению в повторной "дискредитации" российской армии. Органы опеки должны были привезти дочь домой к отцу, которого отправили под домашний арест.

Несколько месяцев из Ирана идут сообщения о случаях отравлений у школьниц и студенток. По всей стране уже зафиксировано около 1000 таких инцидентов. Что об этом известно?

Интересное чтиво:

24 февраля 40-летие отметил российский юморист, шоумен и телеведущий Александр Гудков. Рассказываем о нем в рамках рубрики "Звезда недели".

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович (Milla Jovovich) 1 марта разместила в Instagram архивное фото, на котором запечатлена вместе со своим нынешним мужем, британским режиссером Полом Андерсоном.

19-й рейс состоял из пяти военных бомбардировщиков Grumman TBM Avenger - самолетов, которые были предусмотрены специально для того, чтобы потопить японский военный корабль в Атлантическом океане. 5 декабря 1945 года во время будничного полета все пять самолетов испарились без следа, что стало началом легенды о таинственном Бермудском треугольнике.

В штате Флорида, США, в четверг была подтверждена смерть пациента, вызванная "поедающей мозг" амебой Naegleria fowleria. Этой редкой и довольно опасной амебой человек заразился после промывания носа. Местный департамент здравоохранения предупредил, что воду из-под крана перед промыванием носа обязательно нужно кипятить.

Актер Лиам Хемсворт (Liam Hemsworth), младший брат Криса Хемсворта, подал в суд на свою бывшую жену Майли Сайрус (Miley Cyrus) за клевету из-за песни Flowers. Об этом пишет "Фокус" со ссылкой на Aceshowbiz.

Американский актер Том Сайзмор, прославившийся ролями в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Черный ястреб", умер в возрасте 61 года.