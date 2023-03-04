Из-за снегопада условия вождения продолжают ухудшаться

Около 16:00 условия вождения затруднены в большей части Латвии. Особенно плохая ситуация сложилась на Таллиннском шоссе от Балтезерса до поворота на Бирини, на участке Видземского шоссе от Риги до Вангажи, на Рижской объездной дороге справа от Даугавы, а также на участке Даугавпилсского шоссе от Риги до Саулкалне.

Относительно лучше ситуация в Земгале и Курземе, где трудности есть только на отдельных участках дорог.

Согласно информации в социальных сетях и в приложении для дорожного движения Waze, сильный снегопад в Латвии, привел к нескольким авариям, что тоже затрудняет движение.

Галерея: Снег в Риге 4 марта