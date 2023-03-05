Пользователи соцсетей выразили возмущение по поводу видео, на котором видно, как дети и учителя в польском детсаду пробуют насекомых. Детский сад обвинили в том, что он учит или принуждает детей их есть. На самом деле насекомых принес в садик воспитанник, их предлагали детям в целях знакомства с едой других стран и ни один из родителей против этого не возражал.
Учат ли в детских садах есть насекомых?
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
Частный польский детский сад Miś Uszatek в ноябре прошлого года опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как небольшой группе детей предлагают попробовать приготовленных насекомых и некоторые это делают. Как и другие видео детсада, после публикации его посмотрела всего пара сотен человек, в основном родители, подписанные на страницу детсада в Facebook. Однако после того, как стало известно, что ЕС утвердил для продовольственного рынка два новых вида сырья из насекомых, видео посмотрели несколько тысяч человек. Теперь оно стало "доказательством" теории заговора о том, что Евросоюз или так называемые глобалисты принудят людей есть насекомых.
В середине февраля видео было перепубликовано в нескольких постах в Facebook. В них на польском языке прозвучали обвинения, что детей кормят насекомыми принудительно и без согласия родителей. Некоторые авторы постов называли работников детсада нацистами или педофилами, а другие угрожали насилием. В начале марта видео стало популярным и в Латвии. Например, в посте, которым поделились более 500 человек, говорится:
"В детсадах теперь новая учебная программа... Возьми и попробуй".
Это неправда - в детском саду не учат есть насекомых. В опубликованной 19 февраля новости Miś Uszatek поясняет, что в тот день в группе говорили о необычных блюдах, которые едят в разных странах мира. Коробочки с приготовленными насекомыми принес один из воспитанников. Они были в закрытой упаковке и были приобретены в одном из магазинов Польши; их употребление в стране разрешено. Видео на протяжении нескольких месяцев было доступно на странице детсада в Facebook, и ни один из родителей на происходящее не жаловался.
Вывод: Ни в латвийских, ни в польских детсадах в рамках учебной программы детей не учат есть насекомых. На видео видно, что воспитанники и сотрудники детсада пробуют продовольственные продукты из насекомых. Их в детсад принес один из воспитанников.
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