Учат ли в детских садах есть насекомых?

Частный польский детский сад Miś Uszatek в ноябре прошлого года опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как небольшой группе детей предлагают попробовать приготовленных насекомых и некоторые это делают. Как и другие видео детсада, после публикации его посмотрела всего пара сотен человек, в основном родители, подписанные на страницу детсада в Facebook. Однако после того, как стало известно, что ЕС утвердил для продовольственного рынка два новых вида сырья из насекомых, видео посмотрели несколько тысяч человек. Теперь оно стало "доказательством" теории заговора о том, что Евросоюз или так называемые глобалисты принудят людей есть насекомых.