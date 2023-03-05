Во время ремонта трамвайных путей в Риге с понедельника, 6 марта, трамваи №№ 1, 2, 5, 10 будут курсировать через Центральный рынок, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
С понедельника меняется движение трамваев №№ 1, 2, 5, 10
На время работ будет закрыт участок трамвайных путей на улице 13 Января от улицы Вальню до улицы 11 Ноября.
На время строительных работ изменено название 10-го трамвайного маршрута - "Привокзальная площадь - Бишумуйжа". А также изменено время отправления с конечных остановок.
Строительные работы на пересечении набережной 11 Ноября и улицы 13 Января осуществляются при софинансировании Европейского союза (ЕС).
Будет адаптирована инфраструктура для низкопольного трамвая. Это коснется трамвайной линии 7-го маршрута на участке от Центрального рынка до конечного пункта "Кенгарагс". А также трамвайной линии 5-го маршрута на участке от Юрмалас гатве и улицы Слокас до конечного пункта "Ильгюциемс".
Кроме того, в ходе реализации проекта планируется отремонтировать четыре и построить одну подстанцию, оснастив все их электрооборудованием, с целью обеспечения достаточного электроснабжения движения низкопольного трамвая.
Общая стоимость проекта запланирована на уровне 55,2 млн евро, а софинансирование ЕС составляет 85% от затрат проекта, или 38,78 млн евро.
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