Во время ремонта трамвайных путей в Риге трамваи 1, 2, 5, 10 будут курсировать через Центральный рынок с понедельника, 6 марта, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
С понедельника меняется движение трамваев 1, 2, 5, 10 маршрутов
На время работ будет закрыт участок трамвайных путей на улице 13 января от улицы Вальню до улицы 11 ноября.
На время строительных работ изменено название 10-го трамвайного маршрута - "Привокзальная площадь - Бишумуйжа". А также изменено время отправления с конечных остановок.
Строительные работы на пересечении набережной 11 ноября и улицы 13 января осуществляются при софинансировании Европейского Союза (ЕС).
Будет адоптирована инфраструктура для низкопольного трамвая. Это коснется трамвайной линии 7 маршрута на участке от Центрального рынка до конечного пункта "Кенгарагс". А также трамвайной линии 5 маршрута на участке от улицы Юрмалас гатве и улицы Слокас до конечной точки "Ильгуциемс".
Кроме того в ходе реализации проекта планируется отремонтировать четыре и построить одну подстанцию, оснастив все их электрооборудованием, с целью обеспечения достаточного электроснабжения движения низкопольного трамвая.
Общая стоимость проекта запланирована на уровне 55,2 млн евро, а софинансирование ЕС составляет 85% от затрат проекта, или 38,78 млн евро.
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