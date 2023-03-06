Гороскоп на неделю с 6 по 12 марта: не лучший период, но, возможно, очень важный

Начинается первая полноценная неделя марта. Она будет не самой благоприятной, но зато стабильной и предсказуемой, сообщили астрологи DailyHoro и дали самые важные советы представителям всех знаков Зодиака на этот период, который может стать очень важным в жизни каждого.
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Венера и Меркурий пока все еще слабы, но на этой неделе немного оживится Сатурн, что благотворно скажется на настроении, укреплении позиций и достижениях. Самым сложным днем для многих может стать понедельник, предупредили эксперты.
Овен
Овны - типичные зодиакальные люди-холерики, которые легко выходят из себя, но также быстро успокаиваются. На этой неделе им не стоит показывать свой характер. Да, держать себя в руках порой очень тяжело или вовсе невозможно, но астрологи настоятельно советуют взять себя в руки. Это будет правильный ход, который поможет не растерять уважение и не потерять любовь, дружбу и работу. Большое внимание нужно уделять проверке входящей информации, поскольку среди окружающих может оказаться очень много лжецов, подлецов и мошенников.
Телец
Тельцам стоит чуть чаще в это сложное время полагаться на самих себя, а не на окружающих. Также важно помнить о том, что молчание - золото. Астрологи рекомендуют Тельцам научиться хранить свои собственные секреты. Это поможет сохранить и приумножить успех в будущем. Сейчас расклад такой, что людям доверять попросту нельзя, и даже не столько из-за их токсичности, вызванной Меркурием, сколько из-за недопонимания. Окружающие просто не смогут понять Тельцов.
Близнецы
У Близнецов есть много врожденных пороков. Многие из них "спят", а некоторые людям данного знака Зодиака удается успешно скрывать от посторонних. На этой неделе бороться со своими недостатками будет намного сложнее. Близнецы рискуют стать лидерами по умению наживать себе врагов, причем для этого совсем не нужно будет разговаривать с агрессивно настроенными людьми, ведь молва разлетается очень быстро. Астрологи советуют поступать по совести и не проявлять слишком много эгоизма. Также не стоит пускать никому пыль в глаза.
Рак
Ракам надо беречь свои нервы. Во-первых, стоит поменьше общаться с теми, кто их раздражает. Во-вторых, нужно почаще заниматься приятными делами. Еще астрологи настоятельно рекомендуют избавиться от негативных воспоминаний, чтобы начать новую жизнь. Положительные изменения при наличии сожалений и негатива невозможны. Да, от неверного шага не застрахован никто, но сейчас такое непростое время, когда можно испортить всё буквально одним неверным движением, словом, а быть может, даже мыслью. Нужно быть внимательнее ко всему.
Лев
Львам будет крайне сложно на этой неделе влиться в рабочий ритм, а также избавиться от лени и прокрастинации. Не исключено, что в амурной или деловой сфере мрак начнет рассеиваться к началу выходных, за что стоит поблагодарить Сатурн, который входит в новую эпоху. Эта планета слабо воздействует на Львов, но ее помощь будет крайне важна, ведь она помогает преодолевать препятствия и предотвращает различные катастрофы.
Дева
У Дев начинается отличный период для попыток обнаружить в себе новые творческие способности. В целом эта неделя очень неблагоприятная для интеллектуальной и креативной работы, но Вселенная и планеты помогут Девам понять, в каком направлении им нужно двигаться дальше. Эти семь дней стоит воспринимать как некоторую передышку и момент переосмысления всего сущего. У людей данного знака Земли будет возможность расставить правильно приоритеты в своей жизни и понять, на что стоит сделать основной упор в ближайшие недели и месяцы.
Весы
Весам ни в коем случае нельзя допускать появления синдрома хронической усталости. Если они будут много работать и не постараются на время отходить от дел, которые не получаются, то это состояние настигнет их очень быстро. Также важно как можно тщательнее выбирать свое окружение. Деловые встречи на этой неделе не принесут должного результата. Есть вероятность того, что люди по какой-то непонятной причине начнут меньше доверять Весам. Их вины в этом нет, так что искать в себе какие-то изъяны точно не стоит. Сейчас лучше сфокусироваться на семье.
Скорпион
Скорпионам важно помнить о том, что сейчас огромную силу приобретают наши слова и мысли. В бизнесе и в любви стоит помнить о том, что дорога стелется под ногами идущего. Только в том случае, если Скорпионы будут двигаться вперед и делать что-то для своего счастья, оно появится на горизонте. Чтобы улучшить свою жизнь, нужно срочно научиться ценить свое время, ведь многие захотят его забрать у Скорпионов.
Стрелец
Стрельцам часто по жизни улыбается удача. Эти люди умеют оставаться уверенными в себе и любят мечтать, но на этой неделе это не принесет особой пользы. Тем не менее это не значит, что нужно настраиваться на худшее. Наоборот, надо продолжать давить на газ до упора, занимаясь любыми делами. Просто следует помнить, что в такое время, как сейчас, удачное стечение обстоятельств перестанет быть нормой. Стрельцам стоит постараться сохранить взаимопонимание в семье и гармонию в отношениях с коллегами.
Козерог
Козерогам на этой неделе потребуется много сил для того, чтобы остаться на плаву, отразив нападки врагов и проблем, посланных Венерой и Меркурием. Астрологи рекомендуют не раскрывать свои карты окружающим. Не стоит рассказывать никому о своих планах на будущее и о намерениях. Это может быть использовано против Козерогов. Если хочется, чтобы изменилась реальность вокруг, придется изменить для начала что-то в себе.
Водолей
Водолеям как одним из самых проницательных знаков Зодиака удастся на этой неделе обойти стороной проблемы, ведь обман окружающих их людей будет чувствоваться заранее. Сейчас наступает лучшее время для того, чтобы воспользоваться своим врожденным даром предсказывать предательства и ложь. Также Водолеям необходимо сохранять во всем спокойствие и размеренность. Глотком свежего воздуха для них станет время, посвящаемое любимым увлечениям. Нужно отводить побольше времени занятиям, которые приносят позитив.
Рыбы
Рыбам нужно опасаться злых людей, источающих негатив. Скорее всего, среди них будут те, кто обладает дурным глазом. По возможности астрологи рекомендуют Рыбам оставаться в уединении и наслаждаться самостоятельностью. Ждать чуда и прихода удачи не стоит - нужно действовать самим и надеяться только на свои навыки. Многим людям этого знака удастся нейтрализовать в себе зачатки неуверенности, но для этого потребуется сила воли.
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