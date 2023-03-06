Гороскоп на неделю с 6 по 12 марта: не лучший период, но, возможно, очень важный

Стрелец

Стрельцам часто по жизни улыбается удача. Эти люди умеют оставаться уверенными в себе и любят мечтать, но на этой неделе это не принесет особой пользы. Тем не менее это не значит, что нужно настраиваться на худшее. Наоборот, надо продолжать давить на газ до упора, занимаясь любыми делами. Просто следует помнить, что в такое время, как сейчас, удачное стечение обстоятельств перестанет быть нормой. Стрельцам стоит постараться сохранить взаимопонимание в семье и гармонию в отношениях с коллегами.

Козерог

Козерогам на этой неделе потребуется много сил для того, чтобы остаться на плаву, отразив нападки врагов и проблем, посланных Венерой и Меркурием. Астрологи рекомендуют не раскрывать свои карты окружающим. Не стоит рассказывать никому о своих планах на будущее и о намерениях. Это может быть использовано против Козерогов. Если хочется, чтобы изменилась реальность вокруг, придется изменить для начала что-то в себе.

Водолей

Водолеям как одним из самых проницательных знаков Зодиака удастся на этой неделе обойти стороной проблемы, ведь обман окружающих их людей будет чувствоваться заранее. Сейчас наступает лучшее время для того, чтобы воспользоваться своим врожденным даром предсказывать предательства и ложь. Также Водолеям необходимо сохранять во всем спокойствие и размеренность. Глотком свежего воздуха для них станет время, посвящаемое любимым увлечениям. Нужно отводить побольше времени занятиям, которые приносят позитив.

Рыбы

Рыбам нужно опасаться злых людей, источающих негатив. Скорее всего, среди них будут те, кто обладает дурным глазом. По возможности астрологи рекомендуют Рыбам оставаться в уединении и наслаждаться самостоятельностью. Ждать чуда и прихода удачи не стоит - нужно действовать самим и надеяться только на свои навыки. Многим людям этого знака удастся нейтрализовать в себе зачатки неуверенности, но для этого потребуется сила воли.