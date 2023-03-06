ВИДЕО ⟩ "Манчестер Юнайтед" потерпел крупнейшее поражение за 92 года

Матч проходил на стадионе "Энфилд" и завершился со счётом 7:0 в пользу "Ливерпуля".

В составе команды Юргена Клоппа по дублю оформили Коди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47`, 75`) и Мохамед Салах (66`, 83`), ещё один мяч в активе Роберто Фирмино (88`).

Для "Манчестер Юнайтед" это поражение стало самым крупным с 1931 года в официальных матчах. 0:7 - повторение худшего результата "МЮ" за всю клубную историю. До сегодняшнего дня клуб трижды проигрывал с таким счётом 0:7 - "Блэкберну" в 1926-м, "Астон Вилле" в 1930-м и "Вулверхэмптону" в 1931-м.

Также для "Ливерпуля" это самый крупный разгром в матчах против "МЮ" в истории (в 1895 году было 7:1).

Отметим, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, оформивший дубль в матче против "Манчестер Юнайтед", стал лучшим бомбардиром в АПЛ в истории клуба. В активе Салаха теперь 129 голов за мерсисайдцев в чемпионате Англии. По этому показателю он опередил Робби Фаулера (128).

"Ливерпуль" набрал 42 очка и поднялся в таблице на 5-е место. "Манчестер Юнайтед" с 49 очками остаётся на 3-й позиции.