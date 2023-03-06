"Ливерпуль" на своём поле разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче 26-го тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ).
ВИДЕО ⟩ "Манчестер Юнайтед" потерпел крупнейшее поражение за 92 года
Матч проходил на стадионе "Энфилд" и завершился со счётом 7:0 в пользу "Ливерпуля".
В составе команды Юргена Клоппа по дублю оформили Коди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47`, 75`) и Мохамед Салах (66`, 83`), ещё один мяч в активе Роберто Фирмино (88`).
Для "Манчестер Юнайтед" это поражение стало самым крупным с 1931 года в официальных матчах. 0:7 - повторение худшего результата "МЮ" за всю клубную историю. До сегодняшнего дня клуб трижды проигрывал с таким счётом 0:7 - "Блэкберну" в 1926-м, "Астон Вилле" в 1930-м и "Вулверхэмптону" в 1931-м.
Также для "Ливерпуля" это самый крупный разгром в матчах против "МЮ" в истории (в 1895 году было 7:1).
Отметим, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, оформивший дубль в матче против "Манчестер Юнайтед", стал лучшим бомбардиром в АПЛ в истории клуба. В активе Салаха теперь 129 голов за мерсисайдцев в чемпионате Англии. По этому показателю он опередил Робби Фаулера (128).
"Ливерпуль" набрал 42 очка и поднялся в таблице на 5-е место. "Манчестер Юнайтед" с 49 очками остаётся на 3-й позиции.
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