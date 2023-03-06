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Стакис: благоустройство парка Победы после сноса памятника обойдется в 5-6 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
Стакис: благоустройство парка Победы после сноса памятника обойдется в 5-6 млн евро
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Демонтаж советских памятников в парке Победы в Пардаугаве
Демонтаж советских памятников в парке Победы в Пардаугаве Фото: Sintija Zandersone/LETA

Первый этап реконструкции парка Победы в Риге, который предусматривает благоустройство территории после сноса советского монумента, может обойтись в 5-6 млн евро, сообщил на Латвийском радио мэр Риги Мартиньш Стакис.

Он отметил, что парк планируется развивать как место для активного отдыха, и подробные планы будут представлены общественности в ближайшее время. Строители начнут работы в парке весной, и

9 мая здесь по-прежнему будет стоять забор, ограничивающий строительную площадку.

Что касается рекомендации Рижского совета памятников о демонтаже или переносе в столице шести памятников, в том числе установленного в 1982 году в парке Кронвалда памятника писателю Андрею Упитису, памятника "писательнице сталинского периода" Анне Саксе на улице Гауяс и статуи Александра Пушкина в парке Кронвалда, так как они связаны с прославлением советской эпохи, мэр сказал, что подойдет к этому вопросу "с холодной головой".

Он подчеркнул, что Рижская дума получает подобные предложения почти каждую неделю. Решение совета по памятникам носит рекомендательный характер и было принято с перевесом всего в один голос.

В то же время Стакис предположил, что памятник Упитису действительно может быть перенесен, так как при перестройке Дома конгрессов в концертный зал целесообразнее в парке установить скульптурный объект, посвященный музыкантам.

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