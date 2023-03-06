Латвийские биатлонисты завоевали историческую бронзу на Кубке мира

Победа в супермиксте досталась норвежцам Марте Олсбю-Ройселанн и Ветле Кристиансену, которые преодолели дистанцию за 36 минут и 40,5 секунды, использовав семь дополнительных патронов.

Второе место заняла команда Швейцарии. Эми Басерга и Никлас Хартвег отстали от лидеров гонки на 17,6 секунды (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов).

3. VIETA! 💪 BRONZA!🥉



Komandas darbs! 👊 Jauktā (1+1) stafete kopā ar Baibu Bendiku! 🇱🇻



Pasaules kauss Nove Mesto, Čehija.⛷️#TeamRastorgujevs pic.twitter.com/gcawrEKcYx — Andrejs Rastorgujevs (@Rastorgujevs) March 5, 2023

Латвийские биатлонисты Байба Бендика и Андрей Расторгуев уступили победителям 29,5 секунды (0+9), добившись лучшего результата в смешанной парной эстафете в истории Латвии.

Причём, перед последней сменой Расторгуев был лишь восьмым, но сумел точно отстрелять лёжа и использовал лишь два дополнительных патрона при стрельбе стоя.

Последние два этапа Кубка мира сезона-2022/23 по биатлону примут шведский Эстерсунд (8-12 марта) и норвежский Холменколлен (13-19 марта).