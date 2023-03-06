SIA Tet обратилась в Государственную полицию с заявлением об умышленном повреждении инфраструктуры сети электронной связи Tet в городе Вентспилс, которое, по словам компании, произвела AS Balticom. В течение предыдущего месяца по более чем 300 адресам в Вентспилсе Tet обнаружил умышленное повреждение и несанкционированное использование принадлежащей компании инфраструктуры - оптической сети Интернет - в интересах Balticom, для предоставления своих услуг.
Tet: Balticom умышленно портит инфраструктуру компании и использует ее в своих целях
Эти нарушения фактически признали сами представители Balticom, когда стороны обсуждали ситуацию во время встречи, однако, даже после обсуждения компания продолжает наносить все больший ущерб по новым адресам. На данный момент в полицию поданы заявления по 13 адресам, и в ближайшее время Tet свяжется с полицией по другим случаям.
Согласно данным обследования сети Tet, которое провели в самой компании, представители Balticom незаконно используют часть инфраструктуры Tet для предоставления своих услуг. Так, на лестничных клетках многоквартирных домов незаконно обрезается последний участок оптического интернет-кабеля Tet, который позднее подключают к сети Balticom. Таким образом Balticom использует имущество Tet в своих коммерческих целях - организует предоставление своих услуг незаконным образом.
По сообщению компании, чтобы исправить ситуацию, придется проводить работы с кабелем, из-за чего клиенты на некоторое время могут остаться без доступа к интернету.
Директор по работе с клиентами Tet Алла Круминя сообщает: "Конкурентная борьба в телекоммуникационном секторе всегда была ожесточенной, однако мы впервые сталкиваемся с таким циничным преднамеренным повреждением инфраструктуры другого оператора и угрозами против принятия мер по возврату нашего имущества. Можно сказать, что сейчас мы переживаем своего рода легальный рэкет, в результате которого обманываются и жители Вентспилса. Спасибо представителям полиции, у которых этот процесс требует много ресурсов, которые они могли бы использовать более рационально, и которые неустанно совершают выезды на места происшествий".
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