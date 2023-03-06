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Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после победы на турнире в США

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Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после победы на турнире в США
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Марта Костюк
Марта Костюк Фото: AP/Scanpix

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачёвой после победы на турнире WTA в американском Остине.

Костюк обыграла Грачёву в двух сетах со счётом 6:3, 7:5. Счёт в личных встречах стал 4:2 в пользу украинки.

После матча теннисистки не пожали друг другу руки, отказались от традиционного совместного фото финалисток и не стали упоминать друг друга в послематчевых интервью. При этом украинка поблагодарила судью на вышке и зрителей.

Ранее 20-летняя Костюк не раз заявляла, что не будет пожимать руку российским теннисистам. А в сентябре 2022 года она демонстративно отказалась пожать руку белоруске Виктории Азаренко после поражения во втором круге Открытого чемпионата США.

Благодаря победе украинка впервые в карьере вошла в топ-40. Она поднялась с 52-го на 40-е место. Грачёва преодолела 22 позиции и теперь располагается на 66-й строчке.

Турнир в Остине относится к WTA-250. Турниры этой серии имеют наименьший рейтинг в системе WTA.

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