Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после победы на турнире в США

Костюк обыграла Грачёву в двух сетах со счётом 6:3, 7:5. Счёт в личных встречах стал 4:2 в пользу украинки.

После матча теннисистки не пожали друг другу руки, отказались от традиционного совместного фото финалисток и не стали упоминать друг друга в послематчевых интервью. При этом украинка поблагодарила судью на вышке и зрителей.

THE POINT! THE EMOTION!



Marta is the #ATXOpen's first ever Champion!!!! pic.twitter.com/hpsuG57dFb — ATX Open (@AtxOpen) March 5, 2023

Ранее 20-летняя Костюк не раз заявляла, что не будет пожимать руку российским теннисистам. А в сентябре 2022 года она демонстративно отказалась пожать руку белоруске Виктории Азаренко после поражения во втором круге Открытого чемпионата США.

Благодаря победе украинка впервые в карьере вошла в топ-40. Она поднялась с 52-го на 40-е место. Грачёва преодолела 22 позиции и теперь располагается на 66-й строчке.

Турнир в Остине относится к WTA-250. Турниры этой серии имеют наименьший рейтинг в системе WTA.