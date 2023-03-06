Первая ракетка мира серб Новак Джокович официально снялся с турнира "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).
Джокович снялся с турнира в Индиан-Уэллсе. Его не пустили в США
22-кратного победителя турниров "Большого шлема" не пустили в США, поскольку он не привит от коронавируса. В основной сетке его заменит грузинский теннисист Николоз Басилашвили.
В прошлом месяце серб обратился к правительству США за специальным разрешением на въезд в страну без вакцинации от Covid-19, но получил отказ. В США он должен был принять участие в двух турнирах - в Индиан-Уэллсе, который пройдёт 8-19 марта, а также в Miami Open с 22 марта по 2 апреля.
Ранее американское правительство продлило до 11 мая запрет на въезд в страну для иностранцев, не привитых от Covid-19.
Напомним, в 2022 году из-за отказа вакцинироваться Джокович пропустил US Open, турниры на территории США и Канады, а также со скандалом был депортирован из Австралии, куда прилетел для участия в Australian Open.
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