Джокович снялся с турнира в Индиан-Уэллсе. Его не пустили в США

22-кратного победителя турниров "Большого шлема" не пустили в США, поскольку он не привит от коронавируса. В основной сетке его заменит грузинский теннисист Николоз Басилашвили.

В прошлом месяце серб обратился к правительству США за специальным разрешением на въезд в страну без вакцинации от Covid-19, но получил отказ. В США он должен был принять участие в двух турнирах - в Индиан-Уэллсе, который пройдёт 8-19 марта, а также в Miami Open с 22 марта по 2 апреля.

Ранее американское правительство продлило до 11 мая запрет на въезд в страну для иностранцев, не привитых от Covid-19.

Напомним, в 2022 году из-за отказа вакцинироваться Джокович пропустил US Open, турниры на территории США и Канады, а также со скандалом был депортирован из Австралии, куда прилетел для участия в Australian Open.