Даугавиньш вернётся в сборную Латвии по хоккею

Эту информацию он подтвердил генеральному менеджеру сборной Латвии Рудольфу Калвитису, согласившись представлять сборную на предстоящем чемпионате мира в Риге и Тампере.

"Хочу сказать большое спасибо Федерации хоккея за возможность вернуться в сборную и побороться за место в составе! Пропустив прошлогодний чемпионат, я понял, что играть в сборной всегда было тем, что я действительно любил делать и почему я вообще начал играть в хоккей", - цитирует Даугавиньша LHF.

После Олимпийских игр в Пекине Даугавиньш объявил о завершении карьеры в национальной сборной, но не исключил возможности возвращения в команду.

🔥 Fantastiskas ziņas - Kaspars atgriežas! Latviešu uzbrucējs Kaspars Daugaviņš, sarunā ar izlases ģenerālmenedžeri, devis akceptu pārstāvēt Latvijas nacionālo valstsvienību šajā pavasarī. Kaspars šosezon aizvadīja lielisku sezonu Vācijā, kur atzīmējās ar 49 punktiem (21+28)! pic.twitter.com/e5yKmBc5ck — LV Hokeja federācija (@lhf_lv) March 6, 2023

34-летний Даугавиньш трижды за свою карьеру представлял сборную Латвии на Олимпийских играх - в 2010 году в Ванкувере, в 2014 году в Сочи и в 2022 году в Пекине.

Даугавиньш также принял участие в 10 чемпионатах мира, на которых провёл 61 матч, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.

В этом сезоне нападающий выступает в чемпионате Германии (DEL), представляя команду "Изерлон Рустерс". На счету Даугавиньша в этом сезоне 21 гол и 28 результативных передач в 55 играх.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая.