Во вторник, 6 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.
"Челси" прошёл "Боруссию" после поражения в первом матче
Челси - Боруссия Дортмунд 2:0
Лондонский "Челси" на своём поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Счёт на 43-й минуте матча открыл нападающий лондонцев Рахим Стерлинг, который со второй попытки замкнул прострел Бена Чилуэлла. На 53-й минуте в ворота "Боруссии" был назначен пенальти после игры рукой Мариуса Вольфа в собственной штрафной. К "точке" подошёл Кай Хаверц, который попал в правую штангу ворот, но после видеоповтора арбитр встречи позволил немцу перебить 11-метровый и со второй попытки Хаверц был точен.
По сумме двух встреч подопечные Грэма Поттера одержали победу с общим счётом 2:1.
Бенфика - Брюгге 5:1
В параллельном матче "Бенфика" на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне разгромила бельгийский "Брюгге" со счётом 5:1.
Счёт на 38-й минуте открыл Рафа Силва, а на второй добавленной к первому тайму минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Рамуш оформил дубль, а на 71-й минуте Жоау Марио забил четвёртый гол в ворота гостей. На 77-й минуте Давид Нерес отправил в ворота "Брюгге" пятый мяч, а на 87-й минуте усилиями Бьорна Мейера "Брюгге" забил "гол престижа".
Двухматчевое противостояние команд завершилось победой "Бенфики" с общим счётом 7:1 и проходом португальцев в следующий раунд соревнования.
В среду, 8 марта, в ответном матче 1/8 финала "ПСЖ" на выезде сыграет против мюнхенской "Баварии" (первая игра - 0:1), а "Милан" в Лондоне встретится с "Тоттенхэмом" (1:0).
Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.
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