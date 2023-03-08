"Челси" прошёл "Боруссию" после поражения в первом матче

Челси - Боруссия Дортмунд 2:0

Лондонский "Челси" на своём поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Счёт на 43-й минуте матча открыл нападающий лондонцев Рахим Стерлинг, который со второй попытки замкнул прострел Бена Чилуэлла. На 53-й минуте в ворота "Боруссии" был назначен пенальти после игры рукой Мариуса Вольфа в собственной штрафной. К "точке" подошёл Кай Хаверц, который попал в правую штангу ворот, но после видеоповтора арбитр встречи позволил немцу перебить 11-метровый и со второй попытки Хаверц был точен.

По сумме двух встреч подопечные Грэма Поттера одержали победу с общим счётом 2:1.

Бенфика - Брюгге 5:1

В параллельном матче "Бенфика" на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне разгромила бельгийский "Брюгге" со счётом 5:1.

Счёт на 38-й минуте открыл Рафа Силва, а на второй добавленной к первому тайму минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Рамуш оформил дубль, а на 71-й минуте Жоау Марио забил четвёртый гол в ворота гостей. На 77-й минуте Давид Нерес отправил в ворота "Брюгге" пятый мяч, а на 87-й минуте усилиями Бьорна Мейера "Брюгге" забил "гол престижа".

Двухматчевое противостояние команд завершилось победой "Бенфики" с общим счётом 7:1 и проходом португальцев в следующий раунд соревнования.

В среду, 8 марта, в ответном матче 1/8 финала "ПСЖ" на выезде сыграет против мюнхенской "Баварии" (первая игра - 0:1), а "Милан" в Лондоне встретится с "Тоттенхэмом" (1:0).

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.