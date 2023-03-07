Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе преодолел отметку в 100 млн подписчиков в Instagram.
Мбаппе стал четвёртым футболистом со 100 млн подписчиков в Instagram
Как сообщают СМИ, Мбаппе стал тридцатым человеком и лишь шестым спортсменом, имеющим 100 млн подписчиков в этой соцсети.
Среди спортсменов Мбаппе опережают футболисты Криштиану Роналду (556 млн), Лионель Месси (437 млн) и Неймар (205 млн), индийский игрок в крикет Вират Кохли (239 млн), а также баскетболист Леброн Джеймс (147 млн).
Отметим, что накануне француз стал лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ".
Мбаппе отметился дублем в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (4:2). Таким образом, 24-летний Мбаппе забил 201-й гол в составе "ПСЖ" и стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба, побив рекорд уругвайца Эдинсона Кавани (200), который играл за "ПСЖ" в 2013-2020 годах.
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