Мбаппе стал четвёртым футболистом со 100 млн подписчиков в Instagram

Как сообщают СМИ, Мбаппе стал тридцатым человеком и лишь шестым спортсменом, имеющим 100 млн подписчиков в этой соцсети.

Среди спортсменов Мбаппе опережают футболисты Криштиану Роналду (556 млн), Лионель Месси (437 млн) и Неймар (205 млн), индийский игрок в крикет Вират Кохли (239 млн), а также баскетболист Леброн Джеймс (147 млн).

Отметим, что накануне француз стал лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ".

Мбаппе отметился дублем в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (4:2). Таким образом, 24-летний Мбаппе забил 201-й гол в составе "ПСЖ" и стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба, побив рекорд уругвайца Эдинсона Кавани (200), который играл за "ПСЖ" в 2013-2020 годах.