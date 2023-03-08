Ср, 8.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Остапенко в опере, а Леманн на массаже. Как прошла неделя звёзд спорта?

rus.tvnet.lv
Остапенко в опере, а Леманн на массаже. Как прошла неделя звёзд спорта?
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Чем занимались звёзды спорта в последние семь дней? Давайте заглянем в Instagram и узнаем!

Польский боец ММА Йоанна Енджейчик раздавала автографы

Алёна Остапенко посетила Латвийскую национальную оперу

Украинка Марина Бех-Романчук позировала с белыми тюльпанами

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт провела время с бабушкой

Мальтийская пловчиха Мия Аццопарди съездила в Калифорнию

Баскетболистка Кейси Плам вышла замуж за американского футболиста Даррена Уоллера

Дзюдоистка Дарья Белодед - супермодель!

Канадская теннисистка Эжени Бушар усердно тренировалась

Ярослава Магучих защитила титул чемпионки Европы по прыжкам в высоту

Футболистка Алиша Леманн была на массаже

Американская гимнастка Оливия Данн гуляла по Нью-Йорку

Украинка Марина Мороз из UFC отдыхала у бассейна

Испанка Паула Бадоса прекрасна не только на корте, но и перед объективами фотокамер

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх