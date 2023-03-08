Чем занимались звёзды спорта в последние семь дней? Давайте заглянем в Instagram и узнаем!
Остапенко в опере, а Леманн на массаже. Как прошла неделя звёзд спорта?
Польский боец ММА Йоанна Енджейчик раздавала автографы
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