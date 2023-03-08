Остапенко в опере, а Леманн на массаже. Как прошла неделя звёзд спорта?

Ярослава Магучих защитила титул чемпионки Европы по прыжкам в высоту

Футболистка Алиша Леманн была на массаже

Украинка Марина Мороз из UFC отдыхала у бассейна

Испанка Паула Бадоса прекрасна не только на корте, но и перед объективами фотокамер