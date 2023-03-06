Фото ⟩ Полиция в Риге конфисковала 600 тысяч незаконных сигарет и задержала троих

Ко всем задержанным лицам применена мера пресечения - заключение под стражу. В настоящее время расследование уголовного процесса продолжается.

Должностные лица Государственной полиции совершили неотложные следственные действия в связи с незаконным оборотом табачных изделий на территории Риги.

В момент совершения преступного деяния полицейские задержали трех мужчин, которые на территории Риги в целях реализации на автомашине Opel Vivaro перевозили сигареты без акцизных марок Латвийской Республики.

В неотложном порядке был произведен обыск в упомянутом транспортном средстве, в котором найдены и изъяты 30 000 пачек сигарет "Мальборо", то есть 600 000 сигарет.

Полиция объясняет, что если бы изъятые сигареты попали на черный рынок, их стоимость составила бы около 60 000 евро.

После совершения неотложных процессуальных действий лица были помещены в место кратковременного задержания. Задержанные мужчины родились в 1970, 1975 и 1976 годах и уже ранее попадали в поле зрения полиции за совершение различных преступлений. 24 февраля суд применил к всем трем мужчинам меру пресечения в виде лишения свободы.

Законом предусмотрено, что за совершение упомянутого преступления может быть наказано лишением свободы на срок до пяти лет, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.

Кроме того, Государственная полиция призывает жителей, в распоряжении которых имеется информация о лицах и фактах в связи с незаконным оборотом табачных изделий, алкоголя и горючего, информировать об этом Государственную полицию, написав на электронную почту krpp3b1n@riga.vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.