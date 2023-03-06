Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Москву, что его наемники не получают обещанных боеприпасов, пытаясь занять украинский город Бахмут, который является одной из самых горячих точек на фронте, сообщает британская вещательная организация BBC.
Пригожин предупреждает Москву, что фронт в Украине рухнул бы без ЧВК "Вагнер"
В Украине находятся десятки тысяч наемников ЧВК "Вагнер". Часть из них была сформирована непосредственно из заключенных тюрем России.
В воскресенье, 5 марта, Пригожин сообщил, что 22 февраля были подписаны документы о том, что на следующий день в Бахмут доставят боеприпасы. Но большую часть не отправили, сказал Пригожин. По его словам, это может быть сознательно.
Отношения ЧВК "Вагнер" и Москвы в последнее время, кажется, растет напряжение, отмечает BBC.
В другом видео, которое было опубликовано в субботу, но, возможно, было снято в феврале, Пригожин открыл, что его солдаты боятся, что выступят в роли козлов отпущения, если Россия проиграет войну в Украине.
"Если мы отступим, то войдем в историю как люди, которые сделали главный шаг к поражению, - сказал Пригожин. - И это проблема с дефицитом боеприпасов. Это не мое, а мнение обычных солдат".
Prigozhin threatens Putin with a retreat— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2023
Sitting in some basement, he said that the retreat of mercenaries from #Bakhmut due to "ammunition shortage" would lead to the collapse of the front up to the Russian border "or even further", as well as that #Crimea would be de-occupied. pic.twitter.com/tScnxmTpTA
"Что делать, если они [российские власти] хотят обманывать нас, заявляя, что мы негодяи? Поэтому они не дают нам боеприпасы, не дают нам оружия и не дают нам пополнить свой персонал, в том числе [вербуя] заключенных", - сказал Пригожин, добавив, что линия фронта разрушится без его войска.
"Если ЧВК "Вагнер" теперь отступит от Бахмута, то весь фронт, который сегодня цементирует "Вагнер", обрушится", - сказал Пригожин.
В то время как частная армия “движется вперед”, российские военные были вынуждены их “добиться, чтобы спасти лицо”, сказал Пригожин.
В понедельник Пригожин сказал, что его представитель не смог получить доступ к штабу военного командования России, что является еще одним свидетельством того, что отношения Москвы и "Вагнера" обострились.
Пригожин сказал, что это произошло после того, как он написал главе “специальной военной операции", генералу Валерию Герасимову о "срочной необходимости дать нам боеприпасы".
Пригожин, когда-то известный как "повар Путина" и ранее пытавшийся оставаться в тени, когда началось новое вторжение России в Украину, открыто признал себя основателем ЧВК "Вагнер" и начал играть все более заметную роль в российской политике. Однако это вызвало недовольство части российской элиты, поскольку она не считает бывшего преступника, в свое время судимого за разбой, принадлежащим к своему кругу.
В настоящее время ЧВК "Вагнер" продолжает многомесячное наступление на Бахмут.
21 февраля, Пригожин обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в государственной измене, потому что они отказали в боеприпасах ЧВК "Вагнер".
Пригожин заявил, что Шойгу и Герасимов отдают приказы не поставлять боеприпасы ЧВК "Вагнер" и не поддерживать ее авиатранспортом.
Это можно приравнять к государственной измене в тот момент, когда ЧВК "Вагнер" воюет за Бахмут, ежедневно теряя сотни своих бойцов, заявил Пригожин.
Он рассказал, что руководство российской армии даже запретило снабжать бойцов ЧВК "Вагнер" лопатами для рытья окопов.
Пригожин также обвинил российскую армию в попытке украсть победы ЧВК "Вагнер" в войне.
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