Пригожин предупреждает Москву, что фронт в Украине рухнул бы без ЧВК "Вагнер"

"Что делать, если они [российские власти] хотят обманывать нас, заявляя, что мы негодяи? Поэтому они не дают нам боеприпасы, не дают нам оружия и не дают нам пополнить свой персонал, в том числе [вербуя] заключенных", - сказал Пригожин, добавив, что линия фронта разрушится без его войска.

"Если ЧВК "Вагнер" теперь отступит от Бахмута, то весь фронт, который сегодня цементирует "Вагнер", обрушится", - сказал Пригожин.

В то время как частная армия “движется вперед”, российские военные были вынуждены их “добиться, чтобы спасти лицо”, сказал Пригожин.

В понедельник Пригожин сказал, что его представитель не смог получить доступ к штабу военного командования России, что является еще одним свидетельством того, что отношения Москвы и "Вагнера" обострились.

Пригожин сказал, что это произошло после того, как он написал главе “специальной военной операции", генералу Валерию Герасимову о "срочной необходимости дать нам боеприпасы".

Пригожин, когда-то известный как "повар Путина" и ранее пытавшийся оставаться в тени, когда началось новое вторжение России в Украину, открыто признал себя основателем ЧВК "Вагнер" и начал играть все более заметную роль в российской политике. Однако это вызвало недовольство части российской элиты, поскольку она не считает бывшего преступника, в свое время судимого за разбой, принадлежащим к своему кругу.