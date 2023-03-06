Беженку из Украины почти год держали в психиатрической больнице за отказ от гражданства России

Изданию историю женщины рассказал активист по правам человека и адвокат Алексей Прянишников. Согласно его словам, женщину в мае 2022 года из украинского города Харькова вывезли во пункт временного содержания в Белгороде.

После того как женщина отказалась раскрыть информацию о себе, она была помещена в психиатрическую больницу Белгорода.

"Разумеется, отказ сообщать о себе сведения не является основанием для помещения в психбольницу. Но, к сожалению, это уже не первый такой случай в моей практике", - отмечает юрист.

Он говорит, что у женщины не было документов. Российские должностные лица шантажировали ее, предлагая выпустить ее из психиатрической больницы, если она примет гражданство России.

В психиатрической больнице в Белгороде женщина держали до 10 августа 2022 года, когда ее перевезли в другую больницу, в Энгельсе, Саратовской области.

Там женщине давали препарат галоперидол - это медикамент, который с советских времен использовался для лечения шизофрении.

"Во всем цивилизованном мире это считается довольно вредным препаратом, имеющим ряд побочных эффектов", - рассказывает активист.

К счастью, в феврале женщине удалось вернуться в Украине, потому что ее сыну удалось выяснить, где она находится.

Гражданство России женщина так и не приняла.