Одна женщина из Украины, которую как беженку вывезли в Россию, длительно держали в психиатрических больницах и вынуждали принять гражданство России, сообщает издание "Можем объяснить".
Беженку из Украины почти год держали в психиатрической больнице за отказ от гражданства России
Изданию историю женщины рассказал активист по правам человека и адвокат Алексей Прянишников. Согласно его словам, женщину в мае 2022 года из украинского города Харькова вывезли во пункт временного содержания в Белгороде.
После того как женщина отказалась раскрыть информацию о себе, она была помещена в психиатрическую больницу Белгорода.
"Разумеется, отказ сообщать о себе сведения не является основанием для помещения в психбольницу. Но, к сожалению, это уже не первый такой случай в моей практике", - отмечает юрист.
Он говорит, что у женщины не было документов. Российские должностные лица шантажировали ее, предлагая выпустить ее из психиатрической больницы, если она примет гражданство России.
В психиатрической больнице в Белгороде женщина держали до 10 августа 2022 года, когда ее перевезли в другую больницу, в Энгельсе, Саратовской области.
Там женщине давали препарат галоперидол - это медикамент, который с советских времен использовался для лечения шизофрении.
"Во всем цивилизованном мире это считается довольно вредным препаратом, имеющим ряд побочных эффектов", - рассказывает активист.
К счастью, в феврале женщине удалось вернуться в Украине, потому что ее сыну удалось выяснить, где она находится.
Гражданство России женщина так и не приняла.
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