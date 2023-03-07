ЕС сообщил подробности расследования агрессии против Украины

"Закрыть пробел" и пресечь безнаказанность

Официальный представитель Еврокомиссии напомнил, что при нынешнем положении дел для избежания безнаказанности необходимо преодолеть юридические и практические трудности. Предполагаемое преступление агрессии против Украины не может преследоваться, поскольку на это требуется согласие РФ или Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого она является. Однако создание международного центра является важным шагом в направлении потенциального спецтрибунала.Это высокоприоритетная задача, поэтому все участники, включая Евроюст, работают с максимальной скоростью, чтобы центр как можно быстрее заработал, сообщил Виганд.

Юридическая основа для создания центра по судебному преследованию за преступление агрессии была заложена на международной конференции "Объединенные ради справедливости", прошедшей во Львове с 3 по 5 марта, где члены совместной следственной группы по Украине приняли соответствующие поправки в соглашение о принципах своей деятельности. Эти поправки "отражают стремление всех партнеров по JIT устранить юридический пробел" в сфере пресечения безнаказанности и предоставить Евроюсту "прочную правовую основу для скорейшего практического осуществления" этого намерения, сказал глава Евроюста Ладислав Хамран.

Кроме того, на конференции была запущена еще одна международная площадка - диалоговая группа под эгидой Нидерландов по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине. Это координационный механизм, который предлагает странам, международным организациям и заинтересованным сторонам из гражданского общества платформу для обсуждения и согласования национальных и международных инициатив в данной сфере.