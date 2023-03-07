ВИДЕО ⟩ Лавина сбила лыжника с ног, швыряя его с одной скалы на другую

Ранее Липер в социальных сетях уже публиковал различные захватывающие дух видеоролики о своих лыжных приключениях, но этот, кажется, превосходит все предыдущие.

Липер едва начал спуск, и под ним двинулся слой снега, так что лыжник за секунду превратился в пассажира лавины.

"Вот дерьмо", - это всё, что Липер успел сказать, прежде чем его сбило с ног и он начал катиться вниз, пытаясь увернуться от уступов, встречающихся на пути.