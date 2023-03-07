Американский лыжник-экстремал Оуэн Липер недавно отметил свой второй день рождения, когда уцелел при сходе лавины, катаясь на лыжах в своей родной долине Джексон-Хоул.
ВИДЕО ⟩ Лавина сбила лыжника с ног, швыряя его с одной скалы на другую
Лавина сбила лыжника с ног, швыряя его с одной скалы на другую
Ранее Липер в социальных сетях уже публиковал различные захватывающие дух видеоролики о своих лыжных приключениях, но этот, кажется, превосходит все предыдущие.
Липер едва начал спуск, и под ним двинулся слой снега, так что лыжник за секунду превратился в пассажира лавины.
"Вот дерьмо", - это всё, что Липер успел сказать, прежде чем его сбило с ног и он начал катиться вниз, пытаясь увернуться от уступов, встречающихся на пути.
Он скатывался с горы со снегом. Чудом ему удалось спастись и избежать серьёзных травм. Сильнее всего пострадало плечо, которое в результате одного из столкновений оказалось вывихнутым. Также пришлось зашить рану на колене.
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