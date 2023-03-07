РСЛ проведет акцию протеста против демонтажа памятника Пушкину в Риге

Мероприятие состоится у Рижской ратуши. Оно начнется в 13:00 и продлится два часа.

Как сообщили в Рижской думе, в самоуправление поступила заявка на проведение такого мероприятия. Планируется, что в мероприятии примут участие 200 человек.

По поводу заявленного мероприятия муниципалитет консультируется с органами безопасности.

По мнению РСЛ, решение совета памятников Рижской думы о демонтаже скульптуры Пушкина в парке Кронвалда является варварством.

Как сообщалось, совет памятников Рижской думы на прошлой неделе поддержал демонтаж или перенос шести памятников в городе, связав их с прославлением советских времен.

Совет поддержал предложение демонтировать памятник писателю Андрею Упитису в парке Кронвалда и скульптуру "писательницы периода сталинизма" Анны Саксе на улице Гауяс, 1.

Совет памятников также дал согласие на демонтаж памятника Александру Пушкину в парке Кронвалда, так как он установлен незаконно.

Кроме того, совет памятников поддержал предложение о демонтаже установленного в 1978 году на берегу Рижского канала памятника ученому, герою социалистического труда СССР Мстиславу Келдишу и снятие памятной доски историку Янису Зутису. Она расположена на бульваре Бастея, 12.

Также был поддержан демонтаж памятной доски типографии Коммунистической партии на 1-й длинной линии Чиекуркалнса, 88.

Решения совета памятников носят рекомендательный характер.

Мэр Риги Мартиньш Стакис подчеркнул в беседе с агентством LETA в данной связи, что у Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками, добавив, что в настоящее время ведется интенсивная работа над бюджетом самоуправления, которая требует много усилий, а что касается прославляющих оккупацию объектов, которые требовало снести государство, то они демонтированы.