Сезон для Неймара закончен

Неймар получил травму 19 февраля в матче чемпионата Франции против "Лилля". Он покидал поле на носилках и в слезах.

Тем не менее, изначально была надежда, что бразилец вскоре вернётся на поле, но медицинский штаб, проконсультировавшись с экспертами, рекомендовал Неймару перенести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать рецидивов в дальнейшем.

Оперативное вмешательство пройдёт в Дохе в ближайшие дни. Возвращение Неймара в общую группу ожидается через 3 или 4 месяца.

В общей сложности травмы голеностопа оставляли Неймара вне игры на 211 дней. Да и не только голеностоп мучает бразильца - всего за карьеру в "ПСЖ" он травмировался 25 раз и пропустил 599 дней, а с учётом новой травмы этих дней уже больше шести сотен - и в итоге наберётся на два календарных года.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл 29 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

8 марта "ПСЖ" в Германии проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией". Первая встреча прошла 4 февраля в Париже и завершилась победой немецкого клуба со счётом 1:0.