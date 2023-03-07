Камерунец, игравший на ЧМ-2022 с российским флагом на бутсах, пожаловался на дискриминацию

"В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне", - пожаловался Ондуа.

А затем он указал на причины. По его мнению, он страдает "за любовь к России".

"Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной - футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену", - написал Ондуа в своей колонке на Sports.ru.

27-летний Ондуа в нынешнем сезоне сыграл только в двух матчах. Игровую практику он потерял задолго до чемпионата мира, где выступал в бутсах с российским флагом.

Его контракт с "Ганновером" рассчитан до конца текущего сезона, но, как сообщает Bild, в ближайшие дни стороны обсудят прекращение трудовых отношений. Немецкая команда должна будет выплатить полузащитнику около 200 тысяч евро.

Футболист с девяти лет жил в Москве, так как его отец работал в посольстве Камеруна. В России Ондуа успел поиграть за юношеский состав "Локомотива" (до 2014 года), ЦСКА (2014-2015) и за основную команду "Анжи" (2018-2019).