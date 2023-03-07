Братья Бё: "Нам стыдно"

Победу в гонке преследования одержал Йоханнес Бё, который допустил два промаха на огневых рубежах, но всё равно уверенно выиграл забег. Второе место занял брат Йоханнеса - Тарьей Бё. Бронзу завоевал шведский биатлонист Мартин Понсилуома.

После награждения норвежские биатлонисты сообщили СМИ, что накануне гонки сдали тесты на коронавирусную инфекцию и получили положительные результаты.

"Мы оба не уверены. Мы не знаем точно, есть у нас вирус или нет, но и у меня, и у брата положительные тесты - вторая полоска была неяркой", - сказал Тарьей в интервью национальной телерадиовещательной компании NRK.

"Мы старались держаться на расстоянии от всех, и мне стыдно, что я тут хожу. Не хочется разгуливать повсюду с положительным тестом. Поэтому думаю, что будет лучше, если я вернусь домой", - передаёт TV2 слова Йоханнеса Бё.

Ожидается, что к концу недели братья Бё смогут принять участие в предпоследнем этапе Кубка мира в Эстерсунде, который стартует в четверг. Сезон Кубка мира завершится этапом в норвежском Холменколлене.