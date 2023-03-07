Видео ⟩ Волнения у парламента Грузии; демонстрантов разгоняет полиция

Местное издание Paper Kartuli сообщает, что митингуют больше пяти тысяч человек. По другим оценкам, число протестующих составляет до десяти тысяч.

Полицейские начали применять против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.

В МВД Грузии заявили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси "приобрела насильственный характер".

По данным Paper Kartuli протестующие поднимают руки в знак мирного протеста. При этом "Медуза" передает, что некоторые активисты кидают в силовиков бутылки.

Напомним, что за принятие документа проголосовали 76 депутатов, против - 13. Согласно законопроекту, "иностранными агентами" должны быть признаны все некоммерческие юрлица, если более 20% их годового дохода составляют финансы, полученные из "иностранного государства".

Посольство США в Грузии выпустило заявление по поводу законопроекта об "иностранном влиянии":

"Сегодня черный день для грузинской демократии. Обсуждение парламентом Грузии законов, вдохновленных Кремлем, несовместимо со стремлением страны к европейской интеграции и демократическому развитию. Принятие законов нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и осложнит работу организаций, которые помогают своим согражданам. Проект закона и его активное обсуждение ставят под сомнение готовность правящей партии к евроатлантической интеграции".

В администрации президента Грузии заявили, что глава государства отменила все встречи, запланированные в США, и готовит обращение к населению в связи с протестами в Тбилиси.