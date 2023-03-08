Мераб Двалишвили: "Пётр Ян - тупой русский задира"

Поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, который пройдёт в ночь на 12 марта.

"Знаешь, я просто хочу финишировать его. Мне не нравится этот парень, я уважал всех своих прошлых соперников, но этот парень мне не нравится. У меня есть к нему немного уважения: он хороший боец и примерный семьянин. Но с другой стороны, он тупой русский задира. Так что я просто хочу его финишировать", - заявил Двалишвили в интервью The Schmo.

Между бойцами случился негласный конфликт на фоне противостояния россиянина с другом Мераба, Алджамейном Стерлингом. Ян и Стерлинг провели два боя, в обоих россиянин проиграл (дисквалификацией и раздельным решением).

Мераб Двалишвили провел 19 боёв в ММА, одержав 15 побед (три нокаутом) и потерпев четыре поражения. На счету Петра Яна 20 боёв, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.

В настоящий момент Пётр Ян занимает вторую строчку в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона, Мераб Двалишвили располагается на одну позицию ниже.