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Мераб Двалишвили: "Пётр Ян - тупой русский задира"

rus.tvnet.lv
Мераб Двалишвили: "Пётр Ян - тупой русский задира"
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Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили Фото: AFP/SCANPIX

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от поединка против россиянина Петра Яна.

Поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, который пройдёт в ночь на 12 марта.

"Знаешь, я просто хочу финишировать его. Мне не нравится этот парень, я уважал всех своих прошлых соперников, но этот парень мне не нравится. У меня есть к нему немного уважения: он хороший боец и примерный семьянин. Но с другой стороны, он тупой русский задира. Так что я просто хочу его финишировать", - заявил Двалишвили в интервью The Schmo.

Между бойцами случился негласный конфликт на фоне противостояния россиянина с другом Мераба, Алджамейном Стерлингом. Ян и Стерлинг провели два боя, в обоих россиянин проиграл (дисквалификацией и раздельным решением).

Мераб Двалишвили провел 19 боёв в ММА, одержав 15 побед (три нокаутом) и потерпев четыре поражения. На счету Петра Яна 20 боёв, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.

В настоящий момент Пётр Ян занимает вторую строчку в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона, Мераб Двалишвили располагается на одну позицию ниже.

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