Врач не разрешил мужу увидеться с женой перед смертью

В программе сообщается, что мужчину не пустили к жене, несмотря на его просьбы. RAKUS, однако, указывает, что подобный отказ - это не "принятая практика", а досадное стечение обстоятельств.

Представители RAKUS пояснили передаче, что родным по-прежнему разрешено посещать больных. При этом на данный момент непонятно, почему лечащий врач не сообщил мужчине, что свидание все же возможно.

Руководитель Клиники неврологии и нейрохирургии RAKUS Гунтис Карелис называет это досадным недоразумением.

"Хочу выразить соболезнования от имени больницы в связи с таким плохим исходом, со смертью пациента. И о не сложившейся между врачом и пациентом эмпатии", - сказал он.

"Пациентов также можно посещать во время карантина, который объявили из-за гриппа. Единственный день, когда было решено не пускать мужа, это день, когда была проведена инвазивная процедура - введение трубки. Для пациентки так было безопаснее. Это не система. Мы пускали всех", - отметил Карелис.

Есть вероятность, что врач будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Персонал больницы будет снова проинформирован о правилах посещения пациентов.