Генеральным директором LDDK может стать Каспар Горкш

В среду состоится собрание членов LDDK, на котором организация обсудит вопросы трансформации экономики с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром финансов Арвилом Ашераденсом и министром экономики Илзе Индриксоне.

Собрание членов LDDK пройдет в смешанном формате - очно и удаленно на платформе Zoom.

Горкш, который ранее был президентом Латвийской федерации футбола, в настоящее время является исполнительным директором Латвийской ассоциации командных видов спорта.

На конкурс на должность генерального директора LDDK была подана 51 заявка. Прежний генеральный директор Лига Меньгелсоне в декабре 2022 года стала министром здравоохранения.