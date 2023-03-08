Сегодня, 8 марта, Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) будет голосовать за кандидатуру Каспара Горкша на должность генерального директора организации.
Генеральным директором LDDK может стать Каспар Горкш
Генеральным директором LDDK может стать Каспар Горкш
В среду состоится собрание членов LDDK, на котором организация обсудит вопросы трансформации экономики с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром финансов Арвилом Ашераденсом и министром экономики Илзе Индриксоне.
Собрание членов LDDK пройдет в смешанном формате - очно и удаленно на платформе Zoom.
Горкш, который ранее был президентом Латвийской федерации футбола, в настоящее время является исполнительным директором Латвийской ассоциации командных видов спорта.
На конкурс на должность генерального директора LDDK была подана 51 заявка. Прежний генеральный директор Лига Меньгелсоне в декабре 2022 года стала министром здравоохранения.
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