Месси вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала третий год подряд

Бавария - ПСЖ 2:0

"Бавария" на своём поле второй раз обыграла "ПСЖ" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ответный матч 1/8 финала прошёл в Мюнхене и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

В начале второго тайма "Бавария" открыла счёт, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR из-за офсайда у нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера. На 61-й минуте нападающий немецкой команды Эрик Шупо-Мотинг забил после ошибки полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти, а на 90-й минуте Серж Гнабри установил окончательный счёт матча.

Первый матч в Париже закончился со счётом 1:0 в пользу мюнхенцев. Общий счёт по итогам двух встреч - 3:0 в пользу "Баварии". "ПСЖ" вылетел из розыгрыша турнира.

Отметим, что "Бавария" выиграла 5 из 6 последних матчей с "ПСЖ", последние три - всухую. Кроме того, звезда парижан Лионель Месси завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала в третьем сезоне подряд.

Тоттенхэм - Милан 0:0

В параллельном матче в Лондоне зрители голов не увидели, но в следующий раунд турнира прошёл "Милан" благодаря победе в первой игре со счётом 1:0.

Во вторник, 14 марта, в ответном матче 1/8 финала "Интер" на выезде сыграет против мюнхенской "Порту" (первая игра - 1:0), а "Манчестер Сити" дома встретится с "РБ Лейпцигом" (1:1).

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.