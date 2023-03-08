Усик вспомнил детство и рассказал о тяжёлой болезни

В настоящее время Усик готовится к предстоящему супербою со звездой британского бокса Тайсоном Фьюри. Официальная дата этого боя пока не определена, но, по неофициальной информации, обе стороны рассматривают проведение поединка 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли".

В разговоре с Невиллом Усик рассказал, как начал заниматься спортом, а также о тяжёлой болезни, которую он перенёс в детстве.

"Во втором классе я сильно заболел. У меня была двусторонняя пневмония - страшная болезнь. Врач сказала моей маме, что я могу не выжить. Я болел почти год, почти всё это время лежал в больнице - два месяца там, две недели дома. И так в течение года", - рассказал Усик.

Украинский боксёр часто благодарит высшие силы до и после поединков. Усик признаётся, что бабушка водила его в церковь во время болезни. Так Усик обратился к религии, хотя его родители были не очень религиозны.

"Мне было интересно: я смотрел, слушал службу, мне запах ладана нравился, разглядывал иконы", - вспоминает украинец.