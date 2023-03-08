Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Гари Невилл взял интервью у чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинца Александра Усика.
Усик вспомнил детство и рассказал от тяжёлой болезни
В настоящее время Усик готовится к предстоящему супербою со звездой британского бокса Тайсоном Фьюри. Официальная дата этого боя пока не определена, но, по неофициальной информации, обе стороны рассматривают проведение поединка 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли".
В разговоре с Невиллом Усик рассказал, как начал заниматься спортом, а также о тяжёлой болезни, которую он перенёс в детстве.
"Во втором классе я сильно заболел. У меня была двусторонняя пневмония - страшная болезнь. Врач сказала моей маме, что я могу не выжить. Я болел почти год, почти всё это время лежал в больнице - два месяца там, две недели дома. И так в течение года", - рассказал Усик.
Украинский боксёр часто благодарит высшие силы до и после поединков. Усик признаётся, что бабушка водила его в церковь во время болезни. Так Усик обратился к религии, хотя его родители были не очень религиозны.
"Мне было интересно: я смотрел, слушал службу, мне запах ладана нравился, разглядывал иконы", - вспоминает украинец.
Примерно в то же время он начал заниматься спортом. Однако, как признаётся сам боксёр, вариантов для занятия спортом у него было не так много. Именно поэтому он бегал, приседал, отжимался и делал другие физические упражнения. Единственным доступным командным видом спорта был футбол.
"В 2002 году мы вернулись в Крым. Там я уже пошёл в профессиональную команду играть и занимался до того момента, как отец отвёл меня на бокс. Он всегда мотивировал меня тренироваться и учиться. Он вложил в меня приоритеты жизненные - семья, спорт, обучение".
Отец Усика был военным. Несмотря на протесты матери, отец учил сына драться с ножом и бороться. "Моя мама кричала на него, мол, Саша, он вырастет каким-нибудь бандитом. Он отвечал: "А ну иди в дом! Если он научится это делать, то не будет применять против кого-то. Возможно, ему нужно будет использовать это для защиты", - рассказал Усик в интервью The Overlap.
36-летний Усик за время своей профессиональной карьеры провёл 20 поединков и во всех одержал победу (13 нокаутом). Усик был абсолютным чемпионом в весовой категории до 90,2 килограмма, а в сентябре 2021 года отобрал все четыре пояса у британца Энтони Джошуа в супертяжёлом весе. В августе прошлого года Джошуа попытался взять реванш, но снова потерпел поражение.
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