Суд предписал расторгнуть 200-миллионные договоры с Nordeka в Видземе

Как выяснило агентство LETA в суде, решение было вынесено 2 марта. Суд постановил, что у дирекции не было оснований давать Nordeka дополнительное время для начала перевозок.

До сих пор Nordeka не начала оказывать услуги в Видземе, где перевозки продолжает обеспечивать предыдущий перевозчик - CATA.

Суд пришел к выводу, что АТД самовольно изменила условия договора с Nordeka и продлила срок для обеспечения новых автобусов и начала перевозок. По мнению суда, АТД обязана расторгнуть договоры о закупках, не ища других выгодных для Nordeka решений.

Автотранспортная дирекция и Nordeka имеют право обжаловать решение в Верховном суде.

Nordeka должна была приступить к выполнению своих обязательств с 1 июля прошлого года, но это было невозможно из-за нехватки автобусов.