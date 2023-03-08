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Суд предписал расторгнуть 200-миллионные договоры с Nordeka в Видземе

rus.tvnet.lv/LETA
Суд предписал расторгнуть 200-миллионные договоры с Nordeka в Видземе
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Фото: Ieva Čīka / LETA

Автотранспортной дирекции (АТД) следует расторгнуть государственные договоры на сумму 200 млн евро с Nordeka, которое не начало пассажирские перевозки на участках Цесиса, Лимбажи и Сигулды в установленный срок, постановил Административный суд.

Как выяснило агентство LETA в суде, решение было вынесено 2 марта. Суд постановил, что у дирекции не было оснований давать Nordeka дополнительное время для начала перевозок.

До сих пор Nordeka не начала оказывать услуги в Видземе, где перевозки продолжает обеспечивать предыдущий перевозчик -  CATA.

Суд пришел к выводу, что АТД самовольно изменила условия договора с Nordeka и продлила срок для обеспечения новых автобусов и начала перевозок. По мнению суда, АТД обязана расторгнуть договоры о закупках, не ища других выгодных для Nordeka решений.

Автотранспортная дирекция и Nordeka имеют право обжаловать решение в Верховном суде.

Nordeka должна была приступить к выполнению своих обязательств с 1 июля прошлого года, но это было невозможно из-за нехватки автобусов.

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