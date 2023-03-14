Липину интересно ⟩ Как культура влияет на наше мироощущение?

Ничего не сказано про другие страны, никакой агрессии. Любовь к родине, вся песня ровно о том, какая же классная "Рассея".
А вот те же самые "Любэ", но уже в 2015 году, с песней "За тебя, Родина-мать!".
Мама, как ты учила - я верил, я бился, я шел до конца.
Мама, мы победили! Я верил, знал, что так будет всегда.
Через тернии к звездам, через радость и слезы
Гордо реет над нами нашей Родины знамя.
Головы вверх гордо поднять, за тебя - Родина-мать!
Мы до конца будем стоять, за тебя - Родина-мать!
И вот уже родина сравнивается не со "звонкой песней", а с "гордым знаменем". И вот уже Россию не обходят, восхищаясь красотами. Нет, за нее "стоят", "гордо подняв головы вверх". Заметьте, с каким упорством используется этот эпитет.
И разумеется, за родину нужно биться и побеждать. С кем не очень понятно - но очевидно враг существует и обязательно проиграет.
Конечно, были и раньше песни, где лирические герои сражались с окружающим миром. Вспомнить, хотя бы, "Небо славян" группы "Алиса", где и "точит семя орды", и "гнет ярмо басурман", да и, в целом "здесь, на родной стороне нам помирать".
Но все-таки, именно 2014 год - оккупация Крыма - стал поворотной точкой, после которой количество пропагандистских песен стало расти.
Песня Олега Газманова "Вперед, Россия", выпущенная в 2015 году.
Традиции святы и тысячи лет
Продолжится летопись наших побед
А если врагов налетит вороньё
Их снова отечество встретит моё
Россия, Россия
В этом слове огонь и сила
В этом слове победы пламя
Поднимаем России знамя