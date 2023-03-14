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Липину интересно ⟩ Как культура влияет на наше мироощущение?

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Как культура влияет на наше мироощущение?
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Гарик Харламов в образе Дональда Трампа, Сергей Безруков в роли Романа Руденко в фильме "Нюрнберг", певец Shaman.
Гарик Харламов в образе Дональда Трампа, Сергей Безруков в роли Романа Руденко в фильме "Нюрнберг", певец Shaman. Фото: RUS TVNET kolāža

Рубль растет, обрушая другие валюты, Трамп практически заикается при виде Путина, а санкции ЕС против России в последней вызывают принебрежительные смешки.

Все это примеры развлекательного содержания на российском телевидении последних лет. Вовсе необязательно смотреть Соловьева, Попова и Скабееву, чтобы убеждаться "в величии России и слабости Запада".

Нарративы Кремля порой встречаются в самых незаурядных местах. Например, в шоу канала ТНТ, играх КВН или масштабных художественных фильмах.

Культура - один из самых действенных способов, как власть может распространять свои позицию и влияние как на своих граждан, так и на жителей других стран. И отрицать ее силу было бы наивно.

Когда культура настолько напрямую зависит от государства, как это происходит в России - практически все фильмы спонсируются "Фондом Кино", а на телевидении царит цензура - ошибочно думать, что можно просто наслаждаться фильмами и музыкой, не становясь адресатом и скрытого пропагандистского послания.

Ниже некоторые примеры, как российская музыка, развлекательные шоу и кинематограф неуловимо внушают провластную картину мира.

Любэ, Газманов, Shaman

Пожалуй, главное, не стоит путать патриотическую и пропагандистскую лирику. В чем разница? Все просто. Первая - о любви к родине, о ее сильных сторонах и о светлых чувствах, вызываемых своим домом.

Песни же второго типа ставят во главу угла борьбу страны со всеми остальными. "Мы - победим, они - проиграют", вот главный посыл таких песен.

В качестве примера. 2005 год. Группа "Любэ" - "От Волги до Енисея".

Сторона моя родная, Русь бревенчатая,

Песня звонкая, шальная, с грустью венчанная.

От Волги до Енисея ногами не счесть километры.

Рассея, моя Рассея от Волги и до Енисе-е-е-я.

Ничего не сказано про другие страны, никакой агрессии. Любовь к родине, вся песня ровно о том, какая же классная "Рассея".

А вот те же самые "Любэ", но уже в 2015 году, с песней "За тебя, Родина-мать!".

Мама, как ты учила - я верил, я бился, я шел до конца.

Мама, мы победили! Я верил, знал, что так будет всегда.

Через тернии к звездам, через радость и слезы

Гордо реет над нами нашей Родины знамя.

Головы вверх гордо поднять, за тебя - Родина-мать!

Мы до конца будем стоять, за тебя - Родина-мать!

И вот уже родина сравнивается не со "звонкой песней", а с "гордым знаменем". И вот уже Россию не обходят, восхищаясь красотами. Нет, за нее "стоят", "гордо подняв головы вверх". Заметьте, с каким упорством используется этот эпитет.

И разумеется, за родину нужно биться и побеждать. С кем не очень понятно - но очевидно враг существует и обязательно проиграет.

Конечно, были и раньше песни, где лирические герои сражались с окружающим миром. Вспомнить, хотя бы, "Небо славян" группы "Алиса", где и "точит семя орды", и "гнет ярмо басурман", да и, в целом "здесь, на родной стороне нам помирать".

Но все-таки, именно 2014 год - оккупация Крыма - стал поворотной точкой, после которой количество пропагандистских песен стало расти.

Песня Олега Газманова "Вперед, Россия", выпущенная в 2015 году.

Традиции святы и тысячи лет

Продолжится летопись наших побед

А если врагов налетит вороньё

Их снова отечество встретит моё

Россия, Россия

В этом слове огонь и сила

В этом слове победы пламя

Поднимаем России знамя

Знамя, победы, враги.

В том же 2015 году певец Денис Майданов, который до этого пел песни о любви и молодости ("Вечная любовь", "Время - наркотик", "Бесконечная молодость"), вдруг выпустил альбом с говорящим названием "Флаг моего государства" с не менее говорящими песнями "Родина", "Кто такие Русские", "Мы с тобой одной крови".

Особенно страшно из этого альбома звучат строки песни "Черно-белая правда".

Жжет судьбы февраль.

Рук не дрогнет сталь, и себя не жаль.

До 24 февраля 2022 года оставалось семь лет.

После чего, разумеется, главной патриотической звездой современной России стал Shaman, выстрелив хитом - "Я русский".

Такой уж я есть и меня не сломать

И всё потому что

Я русский, я иду до конца

Я русский, моя кровь от отца

Я русский, и мне повезло

Я русский, всему миру назло

Лирического героя кто-то собирается "ломать". А русским он собирается быть не просто так, от любви к стране - а "всему миру назло".

И из-за таких песен создается четкое ощущение - раз уж ты русский, то против тебя настроен весь мир. И будь добр, борись с этим миром, не на жизнь, а на смерть. А то предателем будешь. И мама расстроится.

КВН, ТНТ и ВВП

Юмор в России следует разделять на условно "телевизионный" и андерграундный. И андерграундный вполне себе позволял определенную резкость в высказываниях и критику власти, в том числе и Путина.

Но на массовую аудиторию работал "телевизионный" юмор, вместе со своими флагманами - программой КВН и телеканалом ТНТ.

Судя по огромному числу интервью, инсайдов и прочей информации, никто не заставлял юмористов восхвалять действующее руководство страны. И многие команды КВН, стенд-ап комики или миниатюрщики всю карьеру обходят политические вопросы стороной.

Но бывает и другое. Например, миниатюра команды КВН "Триод и Диод", которую те показали летом 2015 года.

Любопытный факт. Съемки этой игры проходили 18 июля 2015 года. А в эфир она вышла 6 сентября 2015 года. За это время, если верить порталу banki.ru, цена за один доллар выросла с 56.8423 рублей до 67.685 рублей. А цена за один евро выросла с 61.9183 рублей до 75.4011 рублей.

Так что прогноз команды явно не оправдался. Но за это выступление они получили "Малый КиВиН в темном" - шестую по ценности награду фестиваля.

В целом, если над депутатами или мэрами еще смеяться разрешалось, то образ Путина, если и появлялся на юмористической сцене, то только в образе победителя, спасителя и просто классного парня.

Вот, скажем, номер Comedy Club, где Путин с легкостью обыгрывает своего соперника - Трампа.

После начала войны в Украине пропагандистская сторона юмора только усилилась. Теперь тот же Comedy Club старательно уверяет, что европейские санкции на Россию никак не влияют.

А в рамках шоу "Однажды в России" Азамат Мусагалиев (вполне себе призывного возраста, кстати) вместе с Ольгой Бузовой в песенной форме гнобит сбежавших от обязательной мобилизации.

Впрочем, иногда юмористам удавалось проносить оппозиционную повестку. Из примеров можно вспомнить скетч Comedy Club о спасении котенка (который быстро удалили, но интернет все помнит).

А в этом выступлении команда КВН "Дети Тьюринга" из Минска, хоть и иносказательно, но высказывается в поддержку протестов против Александра Лукашенко (выступление проходило летом 2020 года).

Но это скорее единичные случаи.

В целом же, даже если смотреть исключительно развлекательные программы и забыть про новости и пропаганду, все равно складывается ощущение, что "Россия впереди, все остальные страны завидуют, а Путин - единственный сильный политик на планете Земля".

Из всех искусств...

И, конечно, кинематограф. Нельзя утверждать, что все, снятое на деньги российского государства, - это пропаганда. Даже после 2014 года в России снимали картины, которые ни напрямую, ни подсознательно ни к чему не призывали.

"Текст", "Папа, сдохни", "Последний богатырь", "Серебряные коньки", "Кома" - и так далее. Все это неплохие (а подчас и хорошие) фильмы, в которых нет ни капли пропаганды или попыток выставить Россию как страну, "сражающуюся за все хорошее против злого Запада".

К сожалению, хватало и огромного количества откровенно лживых фильмов, которые пытались сформировать очень конкретную картину мира.

Очевидный пример - фильмы про Крым.

Еще "Олимпиус инферно" и "Август. Восьмого" (художественные фильмы о том, как Россия "никогда не нападала на Грузию, а только всех спасала") заложили традицию того, как художественные фильмы могут рассказывать о геополитических конфликтах.

Вот и появляются "Крым" 2017 года и "Крымский мост. Сделано с любовью!" 2018-го, в которых рассказывается о том, как крымчане "рады" российской оккупации, и как не правы все сторонники проукраинских позиций - в обоих картинах есть персонажи с такими взглядами, но либо их меняют, либо просто оказываются неприятными людьми.

Еще один частый метод пропагандистских фильмов - уход в прошлое. Самый свежий пример - фильм "Нюрнберг", где СССР борется не только с нацистами, но и с американцами.

Если верить российским фильмам про Вторую мировую войну, то победил в ней именно СССР, а американцы и англичане, в лучшем случае, рядом постояли.

Но это очевидные варианты. Иногда отличный способ показать, что Россия всегда боролась против всего мира - это спортивные драмы.

Вспомните "Движение вверх" или "Легенду №17". Где баскетболисты или хоккеисты в кульминационном матче сражаются не просто против соперников, а за честь родины и против вражеских наций.

Фото: Кадр из фильма "Легенда №17"

Или недавний "Чемпион мира" про шахматный матч между советским Анатолием Карповым и эмигрировавшим Виктором Корчным. Несложно догадаться, кто в фильме является героем, а кто антагонистом.

"Легенда №17" была снята еще в 2013 году. А в "Чемпионе мира", возможно, главного героя выбрали исходя из результата матча, а не по политическим причинам. Схожим образом можно объяснить и другие, сравнительно малые, детали сюжета.

Но именно из таких деталей и создается ощущение того, что все страны вокруг России - ее враги. Из злых канадцев, американцев, британцев, из фразы про "мы не победили русских, а обманули их" в фильме "Небо" 2021 года (снят при поддержке Министерства обороны России), из мелких исторических неточностей.

А в итоге у любителей российского юмора, патриотической музыки и кино складывается вполне конкретное ощущение того, как обстоят дела в мире.

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