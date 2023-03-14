Липину интересно ⟩ Как культура влияет на наше мироощущение?

Ничего не сказано про другие страны, никакой агрессии. Любовь к родине, вся песня ровно о том, какая же классная "Рассея".

А вот те же самые "Любэ", но уже в 2015 году, с песней "За тебя, Родина-мать!".

Мама, как ты учила - я верил, я бился, я шел до конца.

Мама, мы победили! Я верил, знал, что так будет всегда.

Через тернии к звездам, через радость и слезы

Гордо реет над нами нашей Родины знамя.

Головы вверх гордо поднять, за тебя - Родина-мать!

Мы до конца будем стоять, за тебя - Родина-мать!