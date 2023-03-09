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ВИДЕО ⟩ "Ты мой кумир". Порзиньгис довёл фанатку до слёз

rus.tvnet.lv
"Ты мой кумир". Порзиньгис довёл фанатку до слёз
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Фото: Reuters/Scanpix/Ekrānuzņēmums/ Apollo.lv kolāža

Кристап Порзиньгис прокомментировал видео, на котором его поклонница расплакалась от радости после приветствия латвийского баскетболиста.

"Привет! Меня зовут Эшли. Я одна из твоих самых больших поклонниц. Не могу поверить, что ты посмотрел мне в глаза и помахал. Ты лучший. Ты мой кумир", - сказала фанатка Порзиньгиса.

"Это невероятно. Это очень приятно. Зрительный контакт и помахать рукой занимают всего несколько секунд моего времени, но это очень много значит для ребёнка", - сказал Порзиньгис на пресс-конференции.

"Думаю, очень важно, чтобы мы посвящали время, чтобы дать автограф или "дать пять", уделяя каждому хотя бы полсекунды. Это суперкруто", - добавил латвийский баскетболист.

Порзиньгис отметил, что дома он также чувствует большую поддержку, когда представляет сборную Латвии. "Это одна из лучших частей этой работы - возможность тронуть многих людей и вдохновлять новое поколение".

27-летний Порзиньгис проводит самый успешный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в своей карьере. В 55 матчах на счету игрока в среднем 22,9 очка за игру, 8,6 подбора, 2,6 передачи и 1,5 блок-шота.

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