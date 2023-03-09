ВИДЕО ⟩ Пьяный игрок "Манчестер Сити" снимал штаны и тёрся о девушек в баре

Уокер посетил один из баров Манчестера спустя сутки после матча чемпионата Англии против "Ньюкасла" (2:0), в котором он сыграл все 90 минут. Как сообщает The Sun, в баре Уокер выпил лишнего и позволял себе непристойное поведение, в частности, приставал к нескольким женщинам.

Иронично, что в баре он тоже провёл 90 минут.

На стопкадрах камеры видеонаблюдения в баре можно заметить, как футболист хватает женщину за грудь, прижимается к ней и целует. Эта женщина, согласно The Sun, не является его женой Энни. Пара воспитывает четырёх детей.

Также во время отдыха Уокер исполнял откровенные танцы и неоднократно вынимал из штанов свой половой орган, чтобы продемонстрировать его посетителям заведения.

Теперь Уокеру грозит как минимум полицейское расследование, а как максимум - защитника "Манчестер Сити" могут обвинить в неприличном обнажении, что предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в 2020 году Уокер был пойман на нарушении карантина во время пандемии коронавируса. Вместо изоляции он вызывал к себе двух проституток.

C 2010 года Уокер находится в отношениях с Энни Килнер. У пары трое сыновей - Роман, Риан и Рейн. В мае 2019 года Килнер и Уокер расстались из-за измен игрока с другой женщиной, которая позже родила ему ребёнка. Новые отношения Уокера продлились недолго и он вернулся к Килнер.

В нынешнем сезоне Кайл Уокер провёл за "Манчестер Сити" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей и двумя жёлтыми карточками. С 2011 года Уокер провёл 73 матча за сборную Англии.