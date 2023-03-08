"Ситуация была непростой": глава NMPD Ципуле о знакомстве с мужем

Для мужа Ципуле этот брак стал вторым - ранее он был женат на ее коллеге. На вопрос, не смутила ли такая ситуация главу NMPD, она ответила: "Когда я вышла замуж, мне было уже тридцать. До этого были и большие влюбленности, и предложения, но не было уверенности, что это тот самый человек. Мама говорила: ты никогда не выйдешь замуж - у тебя эти ухажеры один другого лучше, но все не то. И тут женщина, полуведьма, сказала мне однажды: ты уже знаешь своего будущего мужа! Я напряженно думала - кто же из всех моих ухажеров тот самый?

Мне даже в голову не пришло, что этот человек женат на моей знакомой... Да, ситуация была непростой, но меня утешало то, что не я была причиной разрыва этих отношений.

И я ни секунды не пожалела, что сделала этот выбор".

Ципуле продолжила: "Мой муж просто всегда был тем самым человеком. По-другому и быть не могло, потому что так было предначертано. Почему-то у нас сложилось представление, что люди в паре принадлежат друг другу, но в реальности никто никому не принадлежит и каждый должен принимать решения со своей стороны".

Лиене Ципуле уверена, что если бы она вышла замуж за парня, о котором мечтала в молодости, она не была бы и наполовину той, кем является сегодня.

Известно, что пара воспитывает троих сыновей.

Полное интервью читайте в журнале Ieva от 8 марта!